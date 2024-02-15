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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP anca birbirini hançerliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP yine aynı kafayla devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerine bugün sırtından hançerliyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP anca birbirini hançerliyor mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Erzincan İliç'te özel bir şirkete ait toprak kayması sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç bölgeye ulaşmış vaziyette. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümitlerimizi artırıyor.

Maalesef bu sabah da Bursa açıklarında bir kargo gemisinin battığı haberini aldık. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha Erzincan’a ve çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sandıkta da bizden desteğini esirgemedi. Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimin her ikisinde de Samsun’daki kardeşlerimiz yüzde 62’şer oy oranıyla şahsıma ve Cumhur İttifakı’na destek verdi. İnşallah Samsun, 31 Mart’ta şehir ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı’nın yanında yer alarak yine destan yazacaktır. Bu seçimlerde niyetimiz ülkemizin her anını gerçek belediyecilikle vatandaşlarımıza ulaştırmaktır.

"CHP YİNE AYNI KAFAYLA YOLA DEVAM EDİYOR"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla ' milleti tıpış tıpış oy verecek' zihniyetine sahip CHP yine aynı kafayla devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var.

Perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerine bugün sırtından hançerliyorlar.

Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyetinin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek zorunda kaldı. Bizzat şahsımın İBB’ye seçildiğimde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez.

 Bu vatan bize ecdadın emaneti. Diğer alanlarla birlikte şehirlerimizi evlatlarımıza daha güçlü bir vatan miras bırakmakla mükellefiz. Bu ülkenin her karış toprağını eserlerimizle bereketlendirmek, her bireyin derdine derman olmak boynumuzun borcudur.

"ESER VE HİZMET SİYASETİNDE RAKİP TANIMIYORUZ"

Türkiye’yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, şehirlerimizi içindeki insanlarıyla hayallerine kavuşmak bize nasip olacaktır.

Cumhur İttifakı’nın alametifarikası eser ve hizmet siyasetidir. Son 21 yılda bizimle yarışacak kimse çıkmadı. Eser ve hizmet siyasetinde rakip tanımıyoruz.

31 Mart akşamı Samsun’dan bir başka ses çıkacak. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde orada yaptığımız yatırımları özeti özeti mahiyetinde olsa da anlatıyoruz.

Kaynak: CNNTURK

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15 Şub 2024 - 15:51 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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