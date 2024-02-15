İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Çayırova'da 2+1 60 metrekare daire icradan satılık. Muhammen Bedeli 1.813.100,00 TL olan dairenin Birinci Satış Günü 15 Nisan Pazartesi saat 14:05’de.
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Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli Çayırova'da 2+1 60 metrekare daire icradan satılık.
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Çayırova'da 2+1 60 metrekare daire icradan satılık. Muhammen Bedeli 1.813.100,00 TL olan dairenin Birinci Satış Günü 15 Nisan Pazartesi saat 14:05’de.
İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi
Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...
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Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.