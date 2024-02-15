Araç kiralama hizmeti alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(DMO) Basım İşletme Müdürlüğü Araç kiralama hizmeti alacak. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Bölge Müdürlüğü Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 7 Mart Perşembe saat 14:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi