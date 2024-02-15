BMW duyurdu: Artık o araçlar üretilmeyecek

BMW, insanların manuel vitesi sevmelerini sağlayarak tanınan bir marka olarak, manuel araç üretimini sonlandıracağını duyurdu. Satış ve maliyet verilerine dayanarak, artık manuel araçların üretimini sürdürmenin mantıklı olmadığını belirten Alman otomobil devi, hatta M serisinde bile manuel şanzıman seçeneği sunmayacak.

BMW MANUEL VİTESİ TAMAMEN BİTİRDİ

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birçok özellik artık standart hale geldi. Örneğin, hız sabitleme özelliği 2000'lerde lüks bir özellikken günümüzde birçok B segment aracın standart donanımında bulunuyor.

Aynı şekilde, otomatik vites seçeneği de artık yaygın bir şekilde sunulmakta ve manuel vitesli araçların üretimi azalmaktadır. Bu trende son katılanlardan biri de BMW oldu.

BMW yönetim kurulu üyesi Frank Weber, araçların şanzıman seçenekleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. BMW'nin zaten birçok modelinde manuel vites seçeneğini kaldırdığını belirten Weber, manuel olarak üretilen araçların satışlarının üretim maliyetini karşılamadığını açıkladı. Weber, manuel vitesli araç üretiminin şirket için mantıksız olduğunu vurgulayarak, artık M serisi dahil olmak üzere manuel vites seçeneğinin olmayacağını duyurdu.

M2, M3, M4 ve Z4 M40i gibi modellerde el ile vites değiştirme seçeneği sunan şirket, hala otantik BMW deneyimine bağlı kalan kullanıcılar için bu özelliği sunmaya devam ediyor.

Ancak, maliyet ve satış verileri BMW'yi manuel vitesi terk etmeye yönlendiriyor. Hacim açısından, BMW birkaç yıl önce bu rotaya girdi ve genellikle otomatik şanzımanlar ve 2000 cc'ye kadar motor hacmine sahip araçlarla piyasada yer alıyor.

Kaynak: Shift Delete