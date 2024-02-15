Büyükşehir Meclisi'nde 86 madde görüşüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısı yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlık ettiği mecliste 86 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı. Gündem 1'inci maddeden 15'inci maddeye kadar olan maddeler, 19'uncu ve 20'inci maddeler, 33'üncü maddeden 38'inci maddeye kadar olan maddeler, 39'uncu maddeden 50'inci maddeye kadar olan maddeler, 51'inci maddeden 86'ıncı maddeye kadar olan maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 16'ıncı, 18'inci, 21'inci, 32'inci, 34'üncü maddeden 37'inci madde arasından yer alan maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi. Şubat Ayı Meclisi için ikinci oturum talep edilirken oturumun 20 Şubat Salı günü saat 15.00'de, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

ÖNCE ŞERH KONULDU SONRA KALDIRILDI

Pek çok maddenin oy birliğiyle geçtiği mecliste 9'uncu maddedeki Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Belen Sokak'ın isminin değiştirilmesine ilişkin raporla ilgili madde ilk olarak oy çokluğuyla kabul edildi. CHP Meclis üyelerinin ret oyu kullandığı maddeyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir söz aldı. Taşdemir, maddeye muhalefet şerhi koyduklarını belirtirken, "Hiç ismi olmayan sokaklara isim verilmesi güzel ama mahalle ve sokaklara külfet getiriyor. Bunun keyfe yapılması doğru değil. Keyfe keder değişiklikler olmamalı, bu doğru değil" dedi. Taşdemir'in bu sözleri üzerine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, isim değişikliği kararının bölge sakinleriyle yapılan istişare sonucu alındığın ifade ederken, bu açıklama sonrası muhalefet şerhi kaldırıldı. Oy birliğiyle isim değişikliği kararı meclisten geçti.