Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu

TOPLAMDA YÜZDE 85 ZAM KARARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İSU, Belde A.Ş. ve tüm iştiraklerinde çalışan işçilerin merakla beklediği ek maaş zammı protokolü dün Antikkapı’da imzalandı. Hizmet-İş, Liman-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Güven-Sen üyesi yaklaşık 10 bin 500 işçiyi ilgilendiren ek zam protokolüne Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, sendikaların şube başkanları ve işçiler katıldı. İşçiler, imza törenine büyük ilgi gösterdi. Antikkapı’ya sığmayan işçiler açıklamadan önce büyük coşku yaşadı. Mevcut sözleşmenin üzerine yapılan bu ek protokol ile yılın ilk 6 ayı için sosyal haklarla birlikte giydirilmiş haliyle maaşlara toplamda yüzde 85 zam yapıldı.

BÜYÜKAKIN’A DESTEK İSTEDİ

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı yaptığı konuşmada, zam sürecinde işçilere büyük sabır göstermeleri nedeniyle teşekkür etti. İşçi kararıyla protokole imza attıklarını söyleyen Subaşı, bu protokolün diğer sözleşmelere örnek olmasını diledi. Törende söz alan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise, 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, emekçiye değer veren Büyükakın’ın tekrar belediye başkanı seçilmesini istediklerini belirterek, “31 Mart’ta Büyükakın’ın rekor bir oyla seçileceğine inanıyorum” dedi.

MUTLULUĞUN RESMİ BURADA Ünlü şair Nazım Hikmet’in Abidin Dino’ya söylediği “Sen mutluluğun resmini çizebilir misin?” sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İşte mutluluğun resmi burada. Çalışanın mutlu olmadığı bir şehirde insanlar mutlu olamaz. Bu nedenle önce çalışanları mutlu etmemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Eskiden çalışanların maaşları ödenmezdi. İbrahim Başkan geldiğinde tüm işçi borçlarını ödedi. İşçiye maaşını ödemeyenler belediyeyi de borç batağına batırdı.

İNSAN BİRAZ UTANIR

Biz geldiğimizde 6 milyar lira borç vardı ve bu borcu 2 milyar liranın altına indirdik. Şimdi Tahir Büyükakın belediyeyi borç batağına soktu diyorlar. Ya insan bir utanır ve sıkılır! O borçları siz yaptınız ve biz ödüyoruz. Borcunu en iyi şekilde ödeyen tek belediyeyiz. Doğru yönetim sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. Büyükşehir Belediyesi, mali yapısıyla Türkiye’de en sağlam belediyedir. Hazineye olan borç ve toplam borç ayrı hesaplanır. Bizim hazine dışında kimseye borcumuz yok. Ne bankaya ne esnafa borcumuz var. Banka borcuna baktığınızda şampiyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca 4 milyar lira borç ödeyen bir başkana belediyeyi borç batağına batırdın derken biraz utanın.