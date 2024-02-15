Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu

TOPLAMDA YÜZDE 85 ZAM KARARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İSU, Belde A.Ş. ve tüm iştiraklerinde çalışan işçilerin merakla beklediği ek maaş zammı protokolü dün Antikkapı’da imzalandı. Hizmet-İş, Liman-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Güven-Sen üyesi yaklaşık 10 bin 500 işçiyi ilgilendiren ek zam protokolüne Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, sendikaların şube başkanları ve işçiler katıldı. İşçiler, imza törenine büyük ilgi gösterdi. Antikkapı’ya sığmayan işçiler açıklamadan önce büyük coşku yaşadı. Mevcut sözleşmenin üzerine yapılan bu ek protokol ile yılın ilk 6 ayı için sosyal haklarla birlikte giydirilmiş haliyle maaşlara toplamda yüzde 85 zam yapıldı.
BÜYÜKAKIN’A DESTEK İSTEDİ
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı yaptığı konuşmada, zam sürecinde işçilere büyük sabır göstermeleri nedeniyle teşekkür etti. İşçi kararıyla protokole imza attıklarını söyleyen Subaşı, bu protokolün diğer sözleşmelere örnek olmasını diledi. Törende söz alan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise, 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, emekçiye değer veren Büyükakın’ın tekrar belediye başkanı seçilmesini istediklerini belirterek, “31 Mart’ta Büyükakın’ın rekor bir oyla seçileceğine inanıyorum” dedi.
İNSAN BİRAZ UTANIR
Biz geldiğimizde 6 milyar lira borç vardı ve bu borcu 2 milyar liranın altına indirdik. Şimdi Tahir Büyükakın belediyeyi borç batağına soktu diyorlar. Ya insan bir utanır ve sıkılır! O borçları siz yaptınız ve biz ödüyoruz. Borcunu en iyi şekilde ödeyen tek belediyeyiz. Doğru yönetim sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. Büyükşehir Belediyesi, mali yapısıyla Türkiye’de en sağlam belediyedir. Hazineye olan borç ve toplam borç ayrı hesaplanır. Bizim hazine dışında kimseye borcumuz yok. Ne bankaya ne esnafa borcumuz var. Banka borcuna baktığınızda şampiyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca 4 milyar lira borç ödeyen bir başkana belediyeyi borç batağına batırdın derken biraz utanın.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
Vatandaş - İzaydaş belediyenin üvey evladı sanırım. Yada saygıdeğer Tes-iş sendikası ne işe yarıyor ?
Saf Beldeli - Yine türlü akıl ve kelime oyunlarıyla işçiyi kandırdınız en düşük ücret 35 he hesapta 30 bin gören öpsün başının üstüne koysun yol yemek yakacak çocuk parası ikramiye bayram paraları hepsi içinde oluyor 35 bin yine güzel giydirdiniz bu işte dünya markasısınız
Berkant - Net ele geçen be kadar olacak
Söz - İşçiye verdiği zammı isu suya zam koyarak halktan çıkartır
Murat - Yemek , yol parası çık, fazla mesaiyi çık, bayram paralarını çık bir de bnunları hesaplayarak haber yapın NET MAAŞ ne kadar...
Fazla.. - Küçücük Kocaeli belediyesinde 10500 kişi calismasi doğru değil..neredeyse butun maliyet kalemleri işçilik maliyetinden oluşuyor. Ki personele yaptırılan iş çok az yine taşeron ve mutahitler çalışıyor hizmetler dışardan alınıyor.. burda bir denge olmalı..bu kadar çalışan toplu ulaşım getirdi mi.. yada sehirin hangi problemini çözdü yoksa insanlara otursunlar diye maaş mi ödeniyor sorgulanmali..
Ertaç - Giydirilmiş demek çekilecek olan paramı acaba
Hulk - Emekli 10 ₺ bin geberrrrrrr sen yaşama bu ülkede
Emekli - konuyu kavra
Murat - Emekli ile ne alakası var. Adamlar çalışıyor haklarını almışlar. Bu arada çalışan değilim.
BU SENDİKA DEZAVANTAJ - Yahu arkadaşlar ben mi anlayamadım yoksa siz mi ? Giydirilmiş dediğinin içinde yıllık verilen bayram ve ikramiye tutarları da mı var !!? Eğer öyleyse en düşük ücret 35 değil 30 bin !!
Mehmet - Seçimden sonra başta su olmak üzere tüm belediye hizmetlerine zam geleceği böylece kesinleşmiş oldu..
Paşalı - İzaydaş'a bir şey yok herhalde. Haberde ismi geçmiyor. İzaydaşda sendika yokmu.
Jopdedik - İyi paramı!Bu zam başka şeylere zam olarak yansiyacaktir.Hazir olun :))))
Izmit - daha da memnun olmayanı kara toprak doyurur heralde. güzel para
Çok Tuhaf !!! - En düşük alan %85 zam aldı. Allah güle güle yemek nasip etsin. Peki bu %85 diğer kadrolarada yansıtılacakmı. Yoksa diğer kadrolara %49,25 mi. Makasımı kapattılar. En düşük alanlar hariç binlerce kişi ne alacağını bilmiyor. Bilen varsa yazsın.
Tahi̇rb - İdris Ersoy sendika başkanı mısın , parti başkanı mısın belli değil. Başkana yaranacam diye işçiyi menfaatin için kullanmak ,bir belediye başkanını destelemek ve rekor oyla seçtirecez şeklinde bi açıklama sana yakışır mı hiç. Eğer sen utanmıyorsan yaptığından ne diyelim Allah ıslah etsin.
Gariban - Sn başkan Isu yada bir çeki düzen verin astronomik su faturaları geliyor
İzmi̇t'li - Allah bereket versin arkadaşlar
Gerçekçi - 35 bin iyi para
Kullar Ali - Niçin sadece büyük şehir işçisine diğer ilçe belediye işçileri yetim ve öksüz mü ?!.İl başkanı Talus neredesin. ?!
Osman.sivacilar - Bas zammı suya hayırlı isler
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.