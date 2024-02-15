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15 Şub 2024 - 16:46- Siyaset G:

Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalarda örgütlü olan 10 bin 500 işçiyi ilgilendiren ek protokol imzalandı. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, en düşük işçi ücretini 35 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
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 TOPLAMDA YÜZDE 85 ZAM KARARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İSU, Belde A.Ş. ve tüm iştiraklerinde çalışan işçilerin merakla beklediği ek maaş zammı protokolü dün Antikkapı’da imzalandı. Hizmet-İş, Liman-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Güven-Sen üyesi yaklaşık 10 bin 500 işçiyi ilgilendiren ek zam protokolüne Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, sendikaların şube başkanları ve işçiler katıldı. İşçiler, imza törenine büyük ilgi gösterdi. Antikkapı’ya sığmayan işçiler açıklamadan önce büyük coşku yaşadı. Mevcut sözleşmenin üzerine yapılan bu ek protokol ile yılın ilk 6 ayı için sosyal haklarla birlikte giydirilmiş haliyle maaşlara toplamda yüzde 85 zam yapıldı.

 

 

Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu

BÜYÜKAKIN’A DESTEK İSTEDİ

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı yaptığı konuşmada, zam sürecinde işçilere büyük sabır göstermeleri nedeniyle teşekkür etti. İşçi kararıyla protokole imza attıklarını söyleyen Subaşı, bu protokolün diğer sözleşmelere örnek olmasını diledi. Törende söz alan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise, 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, emekçiye değer veren Büyükakın’ın tekrar belediye başkanı seçilmesini istediklerini belirterek, “31 Mart’ta Büyükakın’ın rekor bir oyla seçileceğine inanıyorum” dedi.

Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu

MUTLULUĞUN RESMİ BURADA

Ünlü şair Nazım Hikmet’in Abidin Dino’ya söylediği “Sen mutluluğun resmini çizebilir misin?” sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İşte mutluluğun resmi burada. Çalışanın mutlu olmadığı bir şehirde insanlar mutlu olamaz. Bu nedenle önce çalışanları mutlu etmemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Eskiden çalışanların maaşları ödenmezdi. İbrahim Başkan geldiğinde tüm işçi borçlarını ödedi. İşçiye maaşını ödemeyenler belediyeyi de borç batağına batırdı.

Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu

 

İNSAN BİRAZ UTANIR

Biz geldiğimizde 6 milyar lira borç vardı ve bu borcu 2 milyar liranın altına indirdik. Şimdi Tahir Büyükakın belediyeyi borç batağına soktu diyorlar. Ya insan bir utanır ve sıkılır! O borçları siz yaptınız ve biz ödüyoruz. Borcunu en iyi şekilde ödeyen tek belediyeyiz. Doğru yönetim sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. Büyükşehir Belediyesi, mali yapısıyla Türkiye’de en sağlam belediyedir. Hazineye olan borç ve toplam borç ayrı hesaplanır. Bizim hazine dışında kimseye borcumuz yok. Ne bankaya ne esnafa borcumuz var. Banka borcuna baktığınızda şampiyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca 4 milyar lira borç ödeyen bir başkana belediyeyi borç batağına batırdın derken biraz utanın.

Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu

SENDİKA İLE KAVGA ETMEDİK

Borcunu ödemeyen belediyelerin kapısına icra dayanıyor. Bu belediyeler bunların zihniyeti ile yönetiliyor. Biz işçinin alın teri kurumadan hakkını ödeyenleriz. Biz sendika ile yaptığımız görüşmelerde hak mücadelesi veren sendika ile kavga etmedik. Sizleri hiç öteki görmedik. Çünkü siz bizim yol arkadaşlarımızsınız. İmkanlarımızı ortaya koyarak desteğimizi verdik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda emeğinizin tam karşılığı olmasa da elimizdeki imkanların en iyisiyle sizi enflasyona ezdirmeyen bir düzenleme yaptık. Böylece en düşük giydirilmiş ücret 34 bin 40 lira oldu.” ifadelerinde bulundu. Konuşma arasında işçilerin “1000 lira daha” sloganları üzerine Büyükakın, “1000 lira daha zam yaptığımızda bu yıllık 120 milyon lira demek. Size bir 120 milyon lira daha helal olsun. En düşük ücret 35 bin lira oldu” dedi.

Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu
Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin lira oldu

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15 Şub 2024 - 16:46 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(21)
22

Vatandaş - İzaydaş belediyenin üvey evladı sanırım. Yada saygıdeğer Tes-iş sendikası ne işe yarıyor ?

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 15 Şubat 19:19
20

Saf Beldeli - Yine türlü akıl ve kelime oyunlarıyla işçiyi kandırdınız en düşük ücret 35 he hesapta 30 bin gören öpsün başının üstüne koysun yol yemek yakacak çocuk parası ikramiye bayram paraları hepsi içinde oluyor 35 bin yine güzel giydirdiniz bu işte dünya markasısınız

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 19:17
17

Söz - İşçiye verdiği zammı isu suya zam koyarak halktan çıkartır

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 15 Şubat 19:12
16

Murat - Yemek , yol parası çık, fazla mesaiyi çık, bayram paralarını çık bir de bnunları hesaplayarak haber yapın NET MAAŞ ne kadar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 18:49
15

Fazla.. - Küçücük Kocaeli belediyesinde 10500 kişi calismasi doğru değil..neredeyse butun maliyet kalemleri işçilik maliyetinden oluşuyor. Ki personele yaptırılan iş çok az yine taşeron ve mutahitler çalışıyor hizmetler dışardan alınıyor.. burda bir denge olmalı..bu kadar çalışan toplu ulaşım getirdi mi.. yada sehirin hangi problemini çözdü yoksa insanlara otursunlar diye maaş mi ödeniyor sorgulanmali..

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 15 Şubat 18:47
13

Hulk - Emekli 10 ₺ bin geberrrrrrr sen yaşama bu ülkede

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 15 Şubat 18:17
19

Murat - @Hulk 13 nolu yoruma cevabı: Emekli ile ne alakası var. Adamlar çalışıyor haklarını almışlar. Bu arada çalışan değilim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 19:16
12

BU SENDİKA DEZAVANTAJ - Yahu arkadaşlar ben mi anlayamadım yoksa siz mi ? Giydirilmiş dediğinin içinde yıllık verilen bayram ve ikramiye tutarları da mı var !!? Eğer öyleyse en düşük ücret 35 değil 30 bin !!

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 18:16
11

Mehmet - Seçimden sonra başta su olmak üzere tüm belediye hizmetlerine zam geleceği böylece kesinleşmiş oldu..

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 15 Şubat 18:14
09

Paşalı - İzaydaş'a bir şey yok herhalde. Haberde ismi geçmiyor. İzaydaşda sendika yokmu.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 15 Şubat 17:47
08

Jopdedik - İyi paramı!Bu zam başka şeylere zam olarak yansiyacaktir.Hazir olun :))))

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 15 Şubat 17:43
07

Izmit - daha da memnun olmayanı kara toprak doyurur heralde. güzel para

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 15 Şubat 17:24
06

Çok Tuhaf !!! - En düşük alan %85 zam aldı. Allah güle güle yemek nasip etsin. Peki bu %85 diğer kadrolarada yansıtılacakmı. Yoksa diğer kadrolara %49,25 mi. Makasımı kapattılar. En düşük alanlar hariç binlerce kişi ne alacağını bilmiyor. Bilen varsa yazsın.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 17:18
05

Tahi̇rb - İdris Ersoy sendika başkanı mısın , parti başkanı mısın belli değil. Başkana yaranacam diye işçiyi menfaatin için kullanmak ,bir belediye başkanını destelemek ve rekor oyla seçtirecez şeklinde bi açıklama sana yakışır mı hiç. Eğer sen utanmıyorsan yaptığından ne diyelim Allah ıslah etsin.

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 15 Şubat 17:17
04

Gariban - Sn başkan Isu yada bir çeki düzen verin astronomik su faturaları geliyor

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 17:14
01

Kullar Ali - Niçin sadece büyük şehir işçisine diğer ilçe belediye işçileri yetim ve öksüz mü ?!.İl başkanı Talus neredesin. ?!

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 15 Şubat 17:03
10

Osman.sivacilar - @Kullar Ali 01 nolu yoruma cevabı: Bas zammı suya hayırlı isler

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 15 Şubat 17:50
Diğer 19 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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