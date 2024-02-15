Cemevinde iftar programı

Her yıl Şubat ayının ikinci haftasında üç gün Hızır Orucu tutan vatandaşların iftar sofrasına Başkan Hürriyet bu yıl da konuk oldu. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi’nde düzenlenen iftar programına Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal ile birlikte katıldı. Cemevindeki iftarda oruçlar açıldıktan sonra dua edildi. Başkan Hürriyet. dernek yönetici ve iftara katılanlarla sohbet etti.

Gültepe Yunus Emre Cemevi’ndeki iftar programında dua da edildi.

Kaynak: Bülten