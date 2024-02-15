Zafer Mutlu sahada

SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, bu kez ev ziyaretleri yaptı. Mutlu, ziyaretleri değerlendirirken vatandaşlara şunları söyledi:

“-Samimiyetle yönetilen bir Başiskele için mücadele ediyoruz. Kaynakların 1 kuruşunun dahi israf edilmediği, doğru yatırımların yapıldığı, hizmetin sadece yandaşa yapılmadığı, samimiyetle yönetilen bir belediyeciliği Başiskelemize armağan edeceğiz.”

SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, ev ziyaretleri yaparak Başiskele projelerini vatandaşlara anlatıyor.

Kaynak: Bülten