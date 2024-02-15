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Zafer Mutlu sahada

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Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Başiskele’de saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. STK’lara ziyarette bulunan, mahalleleri gezen Mutlu, iddiasını her fırsatta ortaya koyuyor.

Zafer Mutlu sahada mask
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SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, bu kez ev ziyaretleri yaptı. Mutlu, ziyaretleri değerlendirirken vatandaşlara şunları söyledi:

“-Samimiyetle yönetilen bir Başiskele için mücadele ediyoruz. Kaynakların 1 kuruşunun dahi  israf edilmediği, doğru yatırımların yapıldığı, hizmetin sadece yandaşa yapılmadığı, samimiyetle yönetilen bir belediyeciliği Başiskelemize armağan edeceğiz.”

SP Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, ev ziyaretleri yaparak Başiskele projelerini vatandaşlara anlatıyor.

Kaynak: Bülten

# başkan, Başiskele

15 Şub 2024 - 17:19 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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