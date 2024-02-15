Kuzenini öldürmüştü, "Her gün insan öldürmüyoruz" diye kendini savundu

Doğan Mahallesi 8. Sokak'ta 12 Mart 2023'de meydana gelen olayda Metin A. (57), yeğeni Beyza A. ile annesi Mediha A'yı darp eden, evinin camını kıran kuzeni Işık Filiz'i (58) tabancayla vurarak öldürmüş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Metin A., taraf avukatları, tanıklar ve Işık Filiz'in ailesi katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık Metin A., "2020-2022 yıllarında başka suçtan yakalanmam vardı ancak af çıkacağı düşüncesiyle teslim olmamıştım. 2022 yılında ikiz kardeşim Mehmet beni aradı. Mehmet bana, Işık Filiz'in kendisini arayarak sinkaflı küfürler ettiğini söyledi. Daha sonra tesadüfen çarşıda Işık ile karşılaştım. Kendisine neden küfür ettiğini sordum ancak bana, 'Mehmet'in eşi zaten benim akrabam olur, küfür etmedim' dedi. Bunun üzerine Mehmet'i telefonla görüntülü aradım. Amacım ikisini yüzleştirmekti" dedi.

"OLAYDAN 2 GÜN ÖNCE IŞIK, YEĞENİM BEYZA VE ANNESİ MEDİHA'YI DARP ETMİŞ"

Metin A., savunmasına şöyle devam etti:

"Mehmet, telefonla konuşmamızda Işık'ın anneme ve babama sinkaflı küfürler ettiğini söyledi. Bunun üzerine bir anlık öfke ile Işık'a iki sefer tokat attım. Sonra oradan ayrıldım. 2023 Şubat ayına kadar Işık'tan kaynaklı Mehmet'in anlattığı şekilde aralarında problem yaşandığına dair bir şey duymadım ve görmedim. Olaydan 2 gün önce Işık, yeğenim Beyza ve annesi Mediha arasında kavga olayı yaşanmış. Zaten öncesinde de Mehmet bu durumdan çekindiği için evin etrafına kamera koymuştu. Mehmet şoför olduğu için şehir dışındaydı. Beyza da yaşanan bu olayı telefonla bana anlattı. Bir gün sonra kardeşim Mehmet'in evine gittim. Beyza ve Mediha bana kavga olayını anlatıp, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini gösterdi. Görüntülerde Işık'ı yeğenim Beyza'yı ve annesi Mediha'yı arabanın arka koltuğuna yatırıp yumruklar şekilde gördüm. Işık, kadınları birçok kez yumruk atarak darp ediyordu, çevredekiler ayırıyordu. Bu olay sebebiyle Beyza bana, 'Amca korkuyoruz, evde bizimle kal' dedi. Akşam saatlerinde Işık bize hitaben, 'Sizi öldüreceğim, keseceğim' diyerek tehdit ve sinkaflı küfür ediyordu. Kendi kendime sabır çektim, herhangi bir karşılık vermedim. Ağabeyim evde olmadığı için yeğenimi ve annesini koruma içgüdüsü ile evde kaldım"

"RASTGELE ATEŞ ETTİM, HİÇBİR ŞEKİLDE HEDEF ALMADIM"

Sabah gürültüyle uyandığını dile getiren Metin A., "Mediha bana Işık'ı kast ederek, 'Ağabey Işık kapıyı kırmış, içeri girmiş' şeklinde sözler söylüyordu. Benim yanımda silah vardı. Sabıka kaydından anlaşılacağı üzere içeri girmiş çıkmışlığım, hasmım vardı. Yanımdaki silahtan evdekilerin haberi yoktu. Evin kapısı açıktı. Kapının önüne çıktığımda Işık Filiz'in olduğunu gördüm, rastgele ateş ettim, hiçbir şekilde hedef almadım. Işık'ın yere düştüğünü hatırlıyorum. Daha sonra Mediha'ya, 'Ambulansa haber verin' dedim ve evden çıkarak arkadaşıma gittim. Bir süre sonra arkadaşıma, 'Polisi ara, teslim olmak istiyorum' dedim. Polis geldi ve teslim oldum" diye konuştu.

"IŞIK SERBEST BIRAKILMASINDAN CESARET ALDI"

Darp olayından sonra yeğeni ve yengesinin Işık Filiz'den şikayetçi olduğunu ifade eden Metin A., "Beyza ve Mediha'nın yüzleri morluk içinde kalmıştı. Buna rağmen Işık, ifadesi sonrasında karakoldan serbest bırakılmıştı. Işık serbest bırakılmasından cesaret alarak olay tarihinde elinde kürekle bulunduğumuz eve gelmiş ve bu olaylar meydana gelmiş. O gün ya Beyza, ya ben, ya da Işık ölecekti. Kendimi ve ailemi korudum. İstemeyerek de olsa bir canın ölümüne vesile olduğum için pişmanım. Biz kiralık katil değiliz, her gün insan da öldürmüyoruz, üzgünüm" şeklinde konuştu.

HAVVA FİLİZ: "EŞİM SİNİRLENMİŞ VE ARABANIN ARKASINDA MEDİHA İLE KIZINI DARP ETMİŞ"

Duruşmada dinlenen Işık Filiz'in eşi Havva Filiz ise, "Eşimin bana anlattığına göre olaydan 2 gün önce Beyza mahallede eşimin üzerine aracını sürmüş. Daha sonra eşim de sinirlenmiş ve annesi Mediha'ya, 'Neden böyle yapıyorsunuz?' demiş. Mediha balkondan eşime cam kase fırlatmış ve Işık alnından yaralanmış. Bunun üzerine eşim sinirlenmiş ve arabanın arkasında Mediha ile kızını darp etmiş. Kavga sebebiyle Beyza mahalleden birilerine haber vermiş, gençler kapının önüne gelerek Işık'ın dışarı çıkmasını istediler. 'Ailenle helalleş, Kuruçeşme’ye çıkamazsın' dediler. Polisler gelip eşimi aldığında bu gençler Işık’ı darp etti" diye konuştu.

"SANIK ELİNDE SİLAHLA 'SİZİ DE TARAYACAĞIM' DEDİ VE GİTTİ"

Olay günü eşiyle sabah namazına kalktığını söyleyen Havva Filiz, "Sabah namazından sonra Işık ne ara evden çıktı anlamadım, şangırtı sesi duydum. 3 el ateş edildi, sonra yine ateş edildi. Arka arkaya ateş edilme durumu olmadı. Araya bir zaman girdi. Sonrasında akrabamız Işık'ın vurulduğunu, ambulans çağırmamızı söyledi. Ben dışarı çıktığımda eşim yerde yatıyordu, sanık ise başındaydı. Bana, 'Yaklaşma, seni de vururum' dedi. Sanık içeri girdi, giyinip çıktıktan sonra elinde silahla 'Sizi de tarayacağım' dedi ve gitti. Mediha ve Beyza 'Oh iyi oldu' şeklinde bana el hareketleri yapıyorlardı. Mediha’nın ağabeyi H.Ç., 'Mahalleli bir pislikten temizlendi' şeklinde sözler söyledi. Sanıktan şikayetçiyim. Sanığın anlattığı gibi Işık, kavga olayının yaşandığı gece karşı tarafa yönelik hakaret ve tehdit içerikli söz söylemedi. Eşimi çok tahrik ettiler" ifadelerini kullandı.

BEYZA A.: "IŞIK'IN AMACI BENİMLE CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMAKTI"

Metin A'nın yeğeni Beyza A. ise, "Şubat 2022 yılında başım açık diye sanık bana küfür etti. Cinsel içerikli sözler söylüyordu. Işık'ın amacı benimle cinsel birliktelik yaşamaktı. Beni taciz ediyordu. Maktul hakkında şikayetlerde bulundum, hatta uzaklaştırma kararı aldırdım. Işık'ın bizi rahatsız etmesi sebebiyle korktuğumuz için evimize kamera taktırdık. Olaydan 2 gün önce ben arabamı evimizin önüne yaklaştırdım. Işık söylenerek arabaya doğru geldi. Işık, annemi iteklemeye başladı ve bizi darp etti. Yanımda bulunan cam kaseyi Işık'a fırlattım. Darp edildiğimiz için şikayetçi olduk ancak Işık serbest bırakıldı. Işık karakoldan gelince sinkaflı kelimeler söyleyerek, 'Sizi burada yaşatmayacağım' diye tehdit ediyordu. Ben durumdan korktum ve amcam Metin’i arayarak durumu anlattım. Amcam akşam saatlerinde bize geldi ve birlikte kamera görüntülerini izledik, daha sonra uyuduk" dedi.

"AMCAM O GECE BİZİMLE OLMASAYDI İKİ KADIN CİNAYETİ İŞLENECEKTİ"

Olay günü sabah saatlerinde gürültü seslerine uyandığını ifade eden Beyza A., "Kapıya yöneldim. Amcam ise dairenin kapısını açtı, annem de açmış olabilir tam hatırlamıyorum. Işık'ın elinde kürek vardı, apartmanın ışığı yanmıyordu ama gün ağarmıştı. Sonrasında amcam bir anda rastgele ateş etmeye başladı. Olaylar bu şekilde gerçekleşti. Amcam İstanbul’da yaşar ama ara ara Kocaeli’ye gelir. Amcamın burada bağı var, çocuğu annesiyle beraber yaşıyor. Amcam o gece bizimle olmasaydı iki kadın cinayeti işlenecekti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA