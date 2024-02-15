2.Küme’de 4.hafta perdesi 2 maçla açılıyor

ERENLER- ATILIM MAÇI ZORLU GEÇMEYE ADAY
2.Amatör Küme’de dördüncü hafta perdesi bu akşam oynanacak iki maçla açılacak. C grubunda şampiyonluk mücadelesi veren İzmir Erenlerspor 2 puan gerisinde olan Körfez Atılımspor karşısına çıkacak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. D grubunda lige kötü başlayan, ilk 3 haftayı puansız geçiren Derbent ile Acısuspor Derbent Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Kartepe derbisi saat 19.15’te başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.