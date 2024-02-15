Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı

ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA

Şampiyonada Pre-Juvenile kategorisinde Team Pony üçüncü olarak bronz, Juvenile kategorisinde Team Unicorn ikinci olarak gümüş, Basic Novice kategorisinde Team Unique birinci olarak altın madalya kazandı. Kulübün antrenörleri Ece ONGÜL KÜÇÜK, Simge YAZICI, Betül ÇELİK BEKÇİ ve Yelda AKINCI şampiyonayı değerlendirirken, "Takımlarımızın bu başarısı, sporcularımızın uzun süren emeklerinin ve antrenmanlarının bir sonucudur. Sporcularımızın azmi ve disiplini, velilerimizin fedakarlığı bu önemli başarıları elde etmemizdeki en büyük etken oldu" dediler. Elite Buz Sporları Kulübü, bu başarıyla adını bir kez daha duyurarak senkronize buz pateni alanındaki üstünlüğünü kanıtlamış oldu. Kulüp, başarılarıyla Türk senkronize buz pateni sporunun gelişimine de önemli katkılar sağlıyor.

Kaynak: Spor Servisi