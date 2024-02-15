U18 Erkekler Basketbol Ligi’nde Kocaeli Basket şampiyon oldu

TÜM RAKİPLERİNİ MAĞLUP ETTİ

Bu yıl ilimiz basketboluna geçmişte önemli hizmetler veren merhum Altan Süral adıyla oynanan U18 Erkekler Basketbol Ligi heyecanı önceki akşamki maçlarla tamamlandı. 10’da 10 yapan Kocaeli Basket’in şampiyon olduğu ligde 6 galibiyet alan Kağıtspor ikincilik derecesi elde ederken, 5 galibiyet elde eden 23 Nisan üçüncü, 4 galibiyet alan Çayırova Belediye Eğitim ve SK ise dördüncü oldu. Karamürselbey 4 galibiyetle beşinci olurken, 1 galibiyet alan Gölcük Belediye A ise altıncı ve sonuncu oldu.

İKİ TAKIM GRUPLARA GİDECEK

Atatürk Spor Salonu’ndaki kupa törenine Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut da katıldı. Ligde ilk iki dereceyi yapan Kocaeli Basket ile Kağıtspor ilimizi 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası’nda temsil edecek. Basketbol İl Temsilcisi Serkan Dağdelen müsabakalarda emeği geçen kulüplere, hakemlere, il hakem kuruluna, tertip kuruluna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve salon personeline ve İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: Spor Servisi