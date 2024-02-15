Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği

BÜYÜK DESTEK SAĞLADI

Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, görev süreci içerisinde spordan sorumlu başkan yardımcısı Kemal Bayraktar’dan büyük destek gördüklerini belirterek, “Başta tesislerimizin yapımı olmak üzere çevre düzenlemesi ve diğer eksikliklerin tamamlanması için her konuda yanımızda oldu. Kulüp olarak kendisine minnettarız. Yönetim olarak kendisine teşekkür etmek, hediye vermek için bu geceyi organize ettik” dedi.

BAYRAKTAR TEŞEKKÜR ETTİ

Geceye koordinatör Şaban Eraslan, yönetim kurulu üyeleri Uğur Gülsoy, Zeki Şahin, İlhan Yıldız, Feridun Polat, Fatih Mahalle muhtar adayı Bülent İçen, Bayburtlular Derneği Başkanı Selami Beyde, Derincegücü spor başkanı Erkan Bayer de katıldı. Derince Belediye Başkan yardımcısı Kemal Bayraktar, ilçedeki tüm kulüplere ellerinden geldiğince destek sağladıklarını belirterek, plaket için teşekkür etti.