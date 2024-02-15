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Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği

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İlimizin alt yapıya önem veren, yaş kategorilerinde önemli başarılar elde eden spor kulüpleri arasında yer alan Derince Birlikspor’da yönetim önceki akşam Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar için teşekkür yemeği verdi.  

Kenan Meriç
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Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği mask
Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği
Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği
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BÜYÜK DESTEK SAĞLADI

Kulüp Başkanı Rıza Yıldız,  görev süreci içerisinde spordan sorumlu başkan yardımcısı Kemal Bayraktar’dan büyük destek gördüklerini belirterek, “Başta tesislerimizin yapımı olmak üzere çevre düzenlemesi ve diğer eksikliklerin tamamlanması için her konuda yanımızda oldu. Kulüp olarak kendisine minnettarız. Yönetim olarak kendisine teşekkür etmek, hediye vermek için bu geceyi organize ettik” dedi.

BAYRAKTAR TEŞEKKÜR ETTİ

 Geceye koordinatör Şaban Eraslan, yönetim kurulu üyeleri Uğur Gülsoy, Zeki Şahin, İlhan Yıldız, Feridun Polat, Fatih Mahalle muhtar adayı Bülent İçen, Bayburtlular Derneği Başkanı Selami Beyde, Derincegücü spor başkanı Erkan Bayer de katıldı. Derince Belediye Başkan yardımcısı Kemal Bayraktar, ilçedeki tüm kulüplere ellerinden geldiğince destek sağladıklarını belirterek, plaket için teşekkür etti.

Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği

Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği

Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği

# HER, başkan, Derince

15 Şub 2024 - 18:23 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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