Derince Birlikspor’dan Kemal Bayraktar’a teşekkür yemeği

BÜYÜK DESTEK SAĞLADI
Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, görev süreci içerisinde spordan sorumlu başkan yardımcısı Kemal Bayraktar’dan büyük destek gördüklerini belirterek, “Başta tesislerimizin yapımı olmak üzere çevre düzenlemesi ve diğer eksikliklerin tamamlanması için her konuda yanımızda oldu. Kulüp olarak kendisine minnettarız. Yönetim olarak kendisine teşekkür etmek, hediye vermek için bu geceyi organize ettik” dedi.
BAYRAKTAR TEŞEKKÜR ETTİ
Geceye koordinatör Şaban Eraslan, yönetim kurulu üyeleri Uğur Gülsoy, Zeki Şahin, İlhan Yıldız, Feridun Polat, Fatih Mahalle muhtar adayı Bülent İçen, Bayburtlular Derneği Başkanı Selami Beyde, Derincegücü spor başkanı Erkan Bayer de katıldı. Derince Belediye Başkan yardımcısı Kemal Bayraktar, ilçedeki tüm kulüplere ellerinden geldiğince destek sağladıklarını belirterek, plaket için teşekkür etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.