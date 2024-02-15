Güney Marmara otoyolunda proje çizimi devam ediyor

Gazetemizi gerek arayarak, gerek ihbar hattımıza mesaj atarak yolun akıbetini öğrenmek isteyen vatandaşlar, proje hazırlama çalışmasının ne zaman biteceğini sordu. Vatandaşlar, proje çizimi için müteahhitte ne kadar zaman verildiğini, projenin ne zaman başlayacağını merak ettiklerini belirtti.
Konu ile ilgili yetkililerle yaptığımız görüşmede proje çizim işinin devam ettiği, bağlantı yolları ile birlikte 85 kilometrelik yoldaki tüm çalışmaların planlandığı belirtildi. Proje çizim işi tamamlandıktan sonra projenin yatırım programına alınması gerektiğini ifade eden yetkililer, proje yapımının ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir tarih vermelerinin imkansız olduğunun altını çizdi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.