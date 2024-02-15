İzmit Belediyesi işçileri öfkeli

ENFLASYON KADAR ZAM ÖNERDİ

Sözleşmelerinin 1 Ocak’ta sona erdiğini ve 1,5 aydır toplu iş sözleşmesi ile ilgili gerekli ilerlemenin kat edilmediğini söyleyen işçiler, sorunlarını gazetemize gönderdikleri mektupta anlattı. İşçilerin mektubunu aynı şekilde yayınlıyoruz. İşçilerin mektubu şöyle:

“-En düşük memur maaşı 45 bin TL iken en düşük işçi maaşı 23 bin lira olmasına rağmen emekçi belediye olarak farkı kapatması gerekirken İzmit Belediyesi sadece enflasyon kadar zam önermektedir ve refah payı da verilmemektedir. Hükümet dahi hayat pahalılığından memura 12 puan refah payı vermiş ve üstelik seyyanen de zammı üzerine eklemiştir.

MORALLER BOZUK

CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın gazetelerdeki açıklaması "CHP'li belediyelerde emekçiler gerçek haklarını alacaklardır" yönündeydi. Sendika başkanı Vedat Küçük'ün Fatma Başkan ile gerek akrabalık, gerekse siyasi birliktelikleri nedeniyle mücadele etmemesi işçinin mağdur olmasına yol açmaktadır. 31 Aralık'ta sona eren bir sözleşmenin 1,5 aydır devam eden ve ne zaman biteceği belli olmayan hala komik rakamlarda maaş alan ve farkları bile ne zaman alacağı belli olmayan bir durumda, işçi büyük bir moral bozukluğundadır. İşçiyi hiçbir şekilde düşünmemeleri belli olan fikirdaşlar sözleşmeyi 3 yıllık yaparak sadece birbirlerinin çıkarlarını kolladıklarını göstermişlerdir.”