Çayırovalılar köpek sorununa çözüm istiyor

HERKESİN SÖZÜNE YER VAR
Zaten Perde Arkası köşesi de vatandaşın şikayetlerinin yer aldığı bir köşe. Elbette hayvanseverlerin de sözlerini söylediği bir köşe olduğunun bilinmesini isteriz. Biz de sokak hayvanları ile ilgili sorunun hiçbir canlının kılına dahi zarar gelmeden çözülmesinden yanayız.
EVİMİZDEN ÇIKAMAZ OLDUK
Bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissetmemizdeki gerekçe yapılan çirkin yorumlar. Gerçekten sadece kedi ve köpeği hayvan gören, diğer canlıları afiyetle yiyen kişilerin yaptığı saygı çerçevesini aşan yorumlar nedeniyle yazdım. Ben bu köşeye gelen tüm şikayetlere kimden geldiğine bakmadan insanların hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yazıyorum. Bu açıklamadan sonra Çayırova Emek Mahallesi 43/1 Sokak’ta yaşayan vatandaşların sorununa değinmek istedim. Vatandaşlar sokaklarına toplanıp bırakılan sokak köpekleri nedeniyle artık evlerine giremez olduklarını belirterek, “Köpekler çoğaldıkça çeteleşti ve artık evlerimizden çıkamaz hale geldik. Hareketli gördükleri her şeye saldırıyorlar. Büyükşehir’den bu köpekleri toplayıp sokaklara bırakanlar hakkında işlem yapmasını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Son Pişman - Tamamının toplanıp itlaf edilmesi gerek, acilen.
Bunu da görevini yapmayıp sorunu bu hale getiren belediye görevlilerine ve mama çetesinin sözcülerine yaptırmak lazım
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.