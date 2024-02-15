Çayırovalılar köpek sorununa çözüm istiyor

HERKESİN SÖZÜNE YER VAR

Zaten Perde Arkası köşesi de vatandaşın şikayetlerinin yer aldığı bir köşe. Elbette hayvanseverlerin de sözlerini söylediği bir köşe olduğunun bilinmesini isteriz. Biz de sokak hayvanları ile ilgili sorunun hiçbir canlının kılına dahi zarar gelmeden çözülmesinden yanayız.

EVİMİZDEN ÇIKAMAZ OLDUK

Bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissetmemizdeki gerekçe yapılan çirkin yorumlar. Gerçekten sadece kedi ve köpeği hayvan gören, diğer canlıları afiyetle yiyen kişilerin yaptığı saygı çerçevesini aşan yorumlar nedeniyle yazdım. Ben bu köşeye gelen tüm şikayetlere kimden geldiğine bakmadan insanların hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yazıyorum. Bu açıklamadan sonra Çayırova Emek Mahallesi 43/1 Sokak’ta yaşayan vatandaşların sorununa değinmek istedim. Vatandaşlar sokaklarına toplanıp bırakılan sokak köpekleri nedeniyle artık evlerine giremez olduklarını belirterek, “Köpekler çoğaldıkça çeteleşti ve artık evlerimizden çıkamaz hale geldik. Hareketli gördükleri her şeye saldırıyorlar. Büyükşehir’den bu köpekleri toplayıp sokaklara bırakanlar hakkında işlem yapmasını istiyoruz” dedi.