Yenikent Cemevi’nin kaba inşaatı tamamlandı

ZAMANINDAN ÖNCE TESLİM EDİLECEK

Hızlı bir şekilde başlanan cemevinin mayıs ayına kadar tamamlanarak alevi vatandaşların ibadetine açılması bekleniyor. İhaleyi alan ve inşaatı hızla yapan NRSE firması 360 günde tamamlaması beklenen zamanından önce projeyi teslim edeceğe benziyor. 4 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen proje tamamlandığında bölgede yaşayan Alevi vatandaşlar için büyük kolaylık sağlanmış olacak. Alevi vatandaşların ibadethane ihtiyacı dışında cenaze ve kültürel alanlara olan ihtiyacı da karşılayacak.

ÇOK GÜZEL OLACAK

Cemevinin bodrum katta cenaze alanı, cenaze yıkama ve morg ile gerekli tesisat odaları olarak planlanarak cenaze hizmeti için önemli bir alan olacak. Zemin katta; ana giriş, fuaye alanı, yemekhane, mutfak, satış birimi, tuvalet ve güvenlik, 1. katta; 248 metrekare genişliğinde kütüphane, idari odalar, muhasebe ve tuvaletler, 2. katta; 320 metrekare genişliğinde konferans salonu, 4 eğitim sınıfı tasarlandı. 3. katta ise bay bayan girişleri, cem salonu ve servis odası yer alacak.