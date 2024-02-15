Yenikent 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi taşındı

2 Şubat itibariyle taşınma işlemlerine başlayan merkezde hizmetler yapımı 6 yıl sonra biten Ahmet Yesevi Camiinin altında bulunan iş merkezinde devam edecek. İki kattan oluşan iş merkezinin bir bölümünde hizmet verecek olan Aile Sağlığı Merkezi, geniş ve ferah bir ortamda mahalle sakinlerine birinci basamak sağlık hizmetini sunacak. Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinde tedavileri süren ya da birinci basamak sağlık hizmeti alacak olan vatandaşlar bundan sonra Ahmet Yesevi Camiinin altındaki yeni yere gidecek.

Zincir market, PTT Şubesi ve eczanenin geldiği iş merkezine Aile Sağlığı Merkezi’nin de gelmesi ile birlikte büyük hareketlilik başlayacak. Bölgede yeni iş yerleri ve hizmet alanlarının da açılması bekleniyor.