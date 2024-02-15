Durak tabelası geçişleri engelliyor

Kafalarını tabelaya vurup hafif yaralananlar olduğu gibi özellikle tekerlekli sandalye ve bebek arabası ile geçişin mümkün olmadığını belirten vatandaşlar, “Tabelanın az ileri ya da geriye çekilmesi halinde sorun çözülecektir. Yolun tam ortasında olan direk geçişleri çok engelliyor. Tekerlekli sandalye ile geçen engelliler mecbur araç yoluna inmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde bebek arabalı ebeveynler de öyle. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ya da Darıca Belediyesi’nin gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.