Cennet Sokak’ta çöpler alınmıyor

Vatandaşlar Belediyenin çöpleri geç topladığını ya da gününde çöpleri almadığını iddia ediyor. Bu iddialar arasında Tavşantepe Mahallesi Cennet Sokak da var. Sokak sakinleri günlerdir Belediye’nin çöpleri almadığını ve bu nedenle mahallenin her yerinde çöplerin biriktiğini belirtti. Çöp arabalarının sokaklarına girmemesi sebebi ile çöplerin alınmadığını iddia eden vatandaşlar, “Mahallede çöpler alınmadığı için birikti ve her yerde çöpler var. Çöplerin alınmasını ve mahallenin süpürülerek temizlenmesini talep ediyoruz” dedi.