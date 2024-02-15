Zaferin Rengi filmi vizyona giriyor

ZAFERİN RENGİ

Zaferin Rengi, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikayesini; 1918 - 1923 döneminin işgal altındaki İstanbul’unda, düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişi, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harrington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak. Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Gonca Vuslateri, Kubilay Aka, Birce Akalay ve Timuçin Eser yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve Arastapark AVM’de izlenebilecek.

HATIRAN YETER

Hatıran Yeter, kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla tanışmasıyla değişir. Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir. Filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken oyuncu kadrosunda Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ, Burak Sevinç, Aytaç Şaşmaz bulunuyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de vizyona girecek.

C TAKIMI

C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler. Grubun Necmi'yi aralarına almasının nedeni intikam almaktır. Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa düz olan bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar. Yönetmen koltuğunda Bora Onur’un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Sera Tokdemir, Murat Akkoyunlu ve Toygan Avanoğlu yer alıyor. Film Symbol AVM’de sinemaseverle buluşacak.

BOB MARLEY : ONE LOVE

Bob Marley: One Love, sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikonun hayatını ve müziğini gözler önüne seriyor. Filmde, Bob'un zorlukların üstesinden gelme konusundaki güçlü öyküsü ve devrim niteliğindeki müziğinin ardındaki yolculuğu anlatılıyor. Bob Marley filminin yönetmeni Reinaldo Marcus Green olurken oyuncu kadrosu Ben Kingsley, James Norton ve Lashana Lynch’dan oluşuyor. Film Symbol AVM’de gösterime girecek.

MADAME WEB

Manhattan'da paramedik bir sağlık görevlisi olarak çalışan Cassandra, sezgi yetenekleri ile gelecekte olacakları görmeye başlar. Geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken, güçlü yeteneklere sahip olan üç genç kadınla bir ilişki kurar... Bu üç genç kadın hayatlarını tehdit eden bu ölümcül maceradan sağ çıkabilirlerse ileride farklı süper kahramanlara evrilecektir. Filmin yönetmen koltuğunda S.J. Clarkson otururken oyuncu kadrosunda Dakota Johnson, Sydney Sweeney ve Isabela Merced yer alıyor. Film Symbol AVM’de izlenebilecek.

KRAL ŞAKİR: DEVLER UYANDI

Ünlü bir teknoloji firması, elektronik cihazların mobil hale gelip, yapay zeka ile hareket edebildikleri bir sistem geliştirmiştir. Şirket’in sahibi Harun adındaki yatırımcı, geçmişte Şakir’in babaannesi olan arkeolog Seniha'nın önderliğinde keşif gezileri düzenlemiş ve tarihler öncesine ait bir taşı ortaya çıkarmıştır. Bu taşın içine hapsolmuş, kötü savaşçı Harun’un içine girer. Harun, yarattığı teknolojik orduyu dünyayı ele geçirmek üzere harekete geçirir. Şakir ve ailesi ise, hem kayıp olan babaanne Seniha'yı bulmaya çalışacak, hem de dünyayı kötü niyetli savaşçıdan korumaya çalışacaklardır. Filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay gerçekleştirdi. Film Symbol AVM’de vizyona girecek.

PİGMENT

Güzel sanatlar mezunu Ragıp kendisinden büyük ressam Feridun tarafından sanat vaadiyle kandırılır. Fransa’da insan ticareti yapma işine bulaşır, yıllar sonra bu işten sıyrılır. 25 yıl sonra Türkiye’ye, asıl mesleği olan ressamlığı icra etmek adına atölye açıp piyasaya girmeyi amaçlar. Bir yandan resim dersi vermeye başlar. İnsan ticareti yaptığı dönemde tüm insani duygularını kaybettiği için bunu sanat ile tekrar yakalamak ister. Diğer yandan kaçmaya çalıştığı şizofreni hastalığın boyutu artar ve günlük yaşamını çekilmez hale getirir. Yönetmenliğini Mehmet Kuru’nun üstlendiği filmde Muzaffer Uzunyılmaz, Hilmi Özçelik ve Aslı Ayşenur Saygılı oynuyor. Film Symbol AVM’de izlenebilecek.