Dr. Yılmaz: Kanser genetik bir hastalıktır

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ
Çocukluk çağı kanserleri ve erken tanının önemini vurgulayan Dr. Yılmaz “Çocukluk çağı kanserlerinin özellikle kan kanserleri (lösemiler), lenf bezi kanserleri ve beyin tümörleri olmak üzere çeşitli türleri vardır. Tedavideki başarı, günümüzdeki gelişmiş tedavi yöntemleri ve akıllı ilaçlarla artmış durumda. Halkın bu konuda bilinçlenmesinde için yan dal ihtisas yapmış Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanları önemli bir rol oynuyor.” dedi.
BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ
Belirtileri sıralayan Dr. Sema Yılmaz “Kan değerlerinde düşüklük, anlamsız kilo kaybı, gece kaşıntıları ve diğer sağlık sorunları ailelerin dikkatini çekmesi gereken önemli belirtilerdir. Erken tanı, tedavi ve doğru adresin seçimi hayati derecede önemlidir. Özellikle de çocukluk çağı kanserleri gibi durumlarda erken tanı, hastalığın ilerlemesini durdurmak ve tedaviye daha hızlı başlamak için kritiktir. Erken aşamada teşhis edilen kanserler genellikle daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ve hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Doğru adres ise, uygun tedavi ve bakımın sağlanması için uzmanlaşmış sağlık kuruluşları, doktorlar ve tedavi ekiplerini içermelidir. Özellikle çocukluk çağı kanserlerinde, Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanlarının deneyimi ve uzmanlığı büyük önem taşır.” şeklinde konuştu.
ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ
Dr. Yılmaz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“- Özellikle yediklerimiz, içtiklerimiz, radyasyon, stres faktörleri, hormonal dengesizlikler ve bağışıklık sisteminin çökmesi gibi çevresel faktörlerle içimizdeki “kanser geni” aktif hale gelebiliyor. Çocuklarda kanser tedavisi, hastalığın türüne ve evresine göre özel bir yaklaşım gerektirir ve multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmelidir.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.