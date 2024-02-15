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Dr. Yılmaz: Kanser genetik bir hastalıktır

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Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hekimi Prof. Dr. Sema Yılmaz, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü nedeniyle önemli bilgilendirmede bulundu. Dr. Yılmaz, kanserin genetik bir hastalık olduğunu, çevresel faktörlerin etkisiyle aktif hale gelebildiğini anlattı.

Dr. Yılmaz: Kanser genetik bir hastalıktır mask
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ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ

Çocukluk çağı kanserleri ve erken tanının önemini vurgulayan Dr. Yılmaz “Çocukluk çağı kanserlerinin özellikle kan kanserleri (lösemiler), lenf bezi kanserleri ve beyin tümörleri olmak üzere çeşitli türleri vardır. Tedavideki başarı, günümüzdeki gelişmiş tedavi yöntemleri ve akıllı ilaçlarla artmış durumda. Halkın bu konuda bilinçlenmesinde için yan dal ihtisas yapmış Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanları önemli bir rol oynuyor.” dedi.

BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Belirtileri sıralayan Dr. Sema Yılmaz “Kan değerlerinde düşüklük, anlamsız kilo kaybı, gece kaşıntıları ve diğer sağlık sorunları ailelerin dikkatini çekmesi gereken önemli belirtilerdir. Erken tanı, tedavi ve doğru adresin seçimi hayati derecede önemlidir. Özellikle de çocukluk çağı kanserleri gibi durumlarda erken tanı, hastalığın ilerlemesini durdurmak ve tedaviye daha hızlı başlamak için kritiktir. Erken aşamada teşhis edilen kanserler genellikle daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ve hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Doğru adres ise, uygun tedavi ve bakımın sağlanması için uzmanlaşmış sağlık kuruluşları, doktorlar ve tedavi ekiplerini içermelidir. Özellikle çocukluk çağı kanserlerinde, Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanlarının deneyimi ve uzmanlığı büyük önem taşır.” şeklinde konuştu.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Dr. Yılmaz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“- Özellikle yediklerimiz, içtiklerimiz, radyasyon, stres faktörleri, hormonal dengesizlikler ve bağışıklık sisteminin çökmesi gibi çevresel faktörlerle içimizdeki “kanser geni” aktif hale gelebiliyor. Çocuklarda kanser tedavisi, hastalığın türüne ve evresine göre özel bir yaklaşım gerektirir ve multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmelidir.”

Kaynak: Haber Merkezi

# doktorlar

15 Şub 2024 - 20:47 Kocaeli/ İzmit- Sağlık --- Okunma

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