HÜDA-PAR’ın 5 adayı belli oldu

Daha önce Gölcük Belediyesi Başkan Adayını Ali Çiftçioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı’nı da Mehmet Eşin olarak açıklayan HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanlığı’nda 3 başkan adayı daha belli oldu. 31 Mart’taki yerel seçimlerde HÜDA-PAR Darıca Belediye Başkan Adayı Murat Yıldırım, Çayırova Belediye Başkan Adayı Turan Sak ve Dilovası Belediye Başkan Adayı Aydın Akıcı olarak ilan edildi.

Kocaeli’de 13 belediye başkan adayından 5’ini açıklayan HÜDA-PAR’da, Kocaeli İl Başkanı İbrahim Yolcu belli olan adaylarla istişare toplantısında bir araya geldi. İstişare toplantısında yerel seçim çalışmalarının hızla başlaması yönünde karar alındı.