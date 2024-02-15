Seyir halindeyken otomobilin motor kısmında yangın çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişi İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 BG 3503 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracını sağ şeritte durdurarak uzaklaştı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler motor kısmı yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olay sebebiyle yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.