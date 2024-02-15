Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

Trump yine mahkemede: "Sus payı" davası

ABONE OL Google News Sayfamız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan cezai davanın ön duruşmasına katıldı. Trump'ın avukatı, eski Başkan'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine aday olarak hakları bulunduğunu belirterek, “Hiçbir sebep yokken 'Manhattan'daki bu mahkeme salonunda oturacaksınız' demek tamamen seçime müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Trump yine mahkemede: "Sus payı" davası mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Eski ABD Başkanı Trump, porno film yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı"ödemesiyle bağlantılı bir ceza davasıyla ilgili duruşmaya katıldı.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği duruşma için polis mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, Trump da sabah saatlerinde mahkeme binasına avukatı Todd Blanche ile geldi.

Yaklaşık iki saat süren duruşmada Trump'ın avukatı Blanche, duruşmaların başlaması için daha önce planlanan 25 Mart'ın Trump’ın " seçim çalışmaları" ve hakkında devam eden diğer davalar nedeniyle "Anayasaya aykırı" olduğunu savundu.

Blanche, Trump’ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine aday olarak hakları bulunduğunu belirterek, “Hiçbir sebep yokken 'Manhattan'daki bu mahkeme salonunda oturacaksınız' demek tamamen seçime müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Manhattan bölge savcılığı ise Trump'ın avukatlarının, mahkemelerde, diğer yargı bölgelerindeki Trump hakkında süren davaları bahane göstererek yargılamaları erteleme taktiği uyguladığını ve “sorumluluktan kaçmak için her işlemin beklemede kalmasını” sağlamaya çalıştıklarını öne sürdü.

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, davanın daha önce planlandığı şekilde 25 Mart’ta jüri heyetinin seçimi ile başlanmasına hükmetti.

Hakim Merchan, duruşmalara başlandıktan sonra davanın yaklaşık 6 hafta sürmesini beklediklerini kaydetti.

TRUMP, BÜYÜK JÜRİ TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

ABD'de 2024 Başkanlık Seçimlerinde Cumhuriyetçi partiden adaylığına kesin gözüyle bakılan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, söz konusu "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda, sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Manhattan Başsavcılığınca kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Trump’ın avukatı Todd Blanche , 4 Ekim’de, mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu davanın "siyasi motivasyonlu suçlamalardan oluşan karışık bir paket" olduğunu savunarak cezai davanın düşürülmesini talep etmişti.

Kaynak: AA

# HER, polis, seçim, başkan, hafta, ceza, soruşturma

15 Şub 2024 - 22:09 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.072.890 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Trump yine mahkemede: "Sus payı" davası mask
Trump yine mahkemede: "Sus payı" davası
İsrail ordusu, Gazze'de doğum servisini bastı mask
İsrail ordusu, Gazze'de doğum servisini bastı
"Hizbullah'a çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceğiz" mask
"Hizbullah'a çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceğiz"
Netanyahu'dan tepki çeken talep mask
Netanyahu'dan tepki çeken talep
ABD'den Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı mask
ABD'den Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı
Güneydoğu Asya ülkesinden zorunlu askerlik kararı mask
Güneydoğu Asya ülkesinden zorunlu askerlik kararı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL