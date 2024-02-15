İzmit ve Gebze’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmit ve Gebze’de uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. 3 operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 223 gram sentetik kannabinoid, 37 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 14 bin 175 liraya el konuldu. Uyuşturucu kullandıkları belirlenen 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen E.Y, M.Ö, M.Ç, D.A ve Ş.S.C. adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.