Lisede cinayet: Sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan tartışmada arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, olay 13 Şubat'ta ilçedeki Tuna Parkı'nda meydana geldi.
Bir lisede sınıf arkadaşı olan E.N.D. ile H.Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada E.N.D. tarafından bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan H.Ü., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan suça sürüklenen çocuk E.N.D. tutuklanırken, bıçaklama olayına tanık olan Y. B. savcılıktaki ifade işlemi sonrası serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.