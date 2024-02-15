Milli güreşçiler Buse ve Yasemin Avrupa Şampiyonu oldu

Başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilonun finalinde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı.

Rakibini 5-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko, bronz madalyaları ise Çek Adela Hanzlickova ve Bulgar Mimi Nikolova Hristova elde etti.

Buse Tosun Çavuşoğlu, gözü olimpiyatlara döndü

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün ilk sırasına çıktığını söyledi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonasından sonra uzun bir ara verildi. Olimpiyatlara hazırlanmak gibi beslendik. Çok kısa bir süre olimpiyatlara kaldı. Olimpiyatlar onun sporcunun hayali, kariyer zirvesi. Tek bir altın madalyam eksik kaldı. Çok Avrupa şampiyonalarında son Olimpiyatlara dünya ve Avrupa şampiyonu olarak katılım sporun zirvesinde bir kariyer umuduyla emeğimizin karşılığını olimpiyatlarda alırız. Burada olimpiyat kotası alan sporcular vardı. Bunlar kendilerini kanıtlamış sporculardı ama bugün kürsüde ben yer aldım. bir çalışmayla hedefe ulaşmam. Hayalim olimpiyatlarda altın kazanıp tarihe geçme sınavı." diye konuştu.

Yasemin Adar Yiğit'ten 7'nci şampiyonluk

Başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilonun finalinde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla karşılaştı.

Rakibini teknik üstünlükle mağlup eden Yasemin Adar Yiğit, üst üste 3'üncü, toplamda 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Anastasiia Shustova, bronz madalyaları ise İtalyan Enrica Rinaldi ve Macar Bernadett Nagy elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, madalya kazanan kadın milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit ile gümüş madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Daima gururumuz, kadın milli sporcularımız ülkemizi madalyalarla onurlandırdı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Şampiyonada gümüş madalya elde eden 50 kiloda güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz'u da kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA