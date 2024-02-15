Gebze’de başkan adayı göstermeyen CHP, ilçe başkanından bunu istedi

TV 100’de yayınlanan programda CHP’nin Gebze’de başkan adayı göstermemesi tartışıldı. CHP eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Barış Yarkadaş yaptığı paylaşımda, “CHP geçen hafta hemen hemen bütün belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'den resmi bir liste geldi, ben de onu incelerken baktım ki CHP'nin Gebze'de adayı yok. Bunun tek bir gerekçesi olabilir. Dedim ki herhalde İYİ Parti ya da başka bir partiyle görüşülüyor, ya da aday çıkarılmayacak.” dedi.
KILIÇDAROĞLU’NUN FOTOĞRAFININ İNDİRİLMESİ İSTENDİ
Barış Yarkadaş, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile yaptığı konuşmaya değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bunun üzerine CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan arkadaşımızı arayıp durumu sordum. O da bana ironi yaparak, "Biz adayla değil, Kemal beyin fotoğrafıyla uğraşıyoruz" dedi. "Nasıl?" diye sorunca "Beni dün ya da önceki gün CHP Parti Meclisi Üyesi ve aynı zamanda Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yardımcısı Ecevit Keleş aradı ve Gebze İlçe Binası'nda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğraflarını kaldırmamı istedi."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gebzeli - doğrusu yapmışlar nasıl olsa chp Gebzede yok öyleyse aday gösterdikleri hiç olmazsa masraf edip zamanını harcamasın diye düşünülmüş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.