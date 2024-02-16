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16 Şub 2024 - 00:25- Türkiye G:

Bakan Göktaş: Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yerel yönetimlerde kadın başkanlarımızın, yöneticilerimizin ve meclis üyelerimizin sayısını artırdık. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık. Daha da artıracağız." dedi.

Bakan Göktaş: Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti  Seçim İrtibat Bürosu açılışındaki konuşmasına baba ocağı Afyonkarahisar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Göktaş, AK Parti siyasetinde "demokrasi yerelde başlar" ilkesinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu aktardı.

"AK Parti belediyeciliği artık bugün bir markadır. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" diyen Göktaş, yerel seçimlerde gerçek belediyeciliği Afyonkarahisar'da devam ettireceklerini kaydetti.

"Heyecanla, canla başla çalışmak için bir aradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçim sahada kazanılır" ifadesini hatırlatan Göktaş, " Her seçim bizim teşkilatlarımız için yeni bir heyecan, yeni bir tazelenmedir. Heyecanla, canla başla çalışmak için bir aradayız. AK Parti’nin seçim başarısının kahramanları sizlersiniz, her bir teşkilat mensubumuz Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarındandır." diye konuştu.

AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayının Hüseyin Ceylan Uluçay olduğunu anımsatan Göktaş, "31 Mart akşamı inşallah hizmet bayrağını Hüseyin başkanımız, Mehmet başkanımızdan devralacak. Gerçek belediyecilik inşallah Afyonkarahisar'da durmadan devam edecek." dedi.

AK Parti olarak sosyal belediyecilik ilkelerini benimseyerek kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmet sunduklarını vurgulayan Göktaş, bakanlığının kentteki hizmetlerine ilişkin de bilgi verdi.

"Tüm şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız"

Bakanlık olarak tüm belediyelerle yakın çalıştıklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"22 yıllık tecrübemizle yeni dönemde de tüm şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Bunda sizlerin emeği, sizlerin çabası çok değerli. Yerel yönetimlerde kadın başkanlarımızın, yöneticilerimizin ve meclis üyelerimizin sayısını artırdık. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık. Daha da artıracağız. Yerel yönetimlerde gençlerin temsilini güçlendirmek için genç yöneticilerimizin sayısını arttırıyoruz.

Engellilerimiz, yaşlılarımız ve hastalarımızın evde bakım süreçlerinde yeni hizmet modelleri geliştirdik. Yaşlılarımıza sosyalleşme mekanları, yaşlılara duyarlı parklar ve sosyal tesisler oluşturmaya devam edeceğiz. Hak temelli ve arz odaklı sosyal politika anlayışımızla sosyal yardımlarımızı sunmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Göktaş, beraberindeki AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, belediye başkan adayı Uluçay ve diğer protokol üyeleriyle kurdele keserek AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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16 Şub 2024 - 00:25 - Türkiye --- Okunma

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