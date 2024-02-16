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Filipinler'de heyelan faciası: Ölü sayısı artıyor

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Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. 36 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Filipinler'de heyelan faciası: Ölü sayısı artıyor mask
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Davao de Oro bölgesel yönetiminin Facebook hesabından Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi kaynak gösterilerek, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, toprak kaymasının etkili olduğu bölgelerde ölü sayısının 92'ye çıktığı, 36 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması
Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurgulamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini aktaran Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişinin yaralı kurtarıldığı, 51 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edilmişti.

Afet bölgesinden 1100'den fazla ailenin tahliye edildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

# ifade

16 Şub 2024 - 02:35 - Dünya --- Okunma

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