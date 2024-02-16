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Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı

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Yunanistan Parlamentosu eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onaylandı.

Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı mask
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Evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel çiftlere resmi nikah ve ortak çocuk edinme imkanı tanıyan yasa tasarısı 300 sandalyelik mecliste 176 evet oyu ile kabul edildi.

Yasa tasarısına, açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tüm milletvekilleri yasaya evet oyu vermezken, tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu.

Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi. Bazı sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmamayı tercih etti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise evlat edinmelere imkan tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

# yeni, sosyal, parti

16 Şub 2024 - 02:58 - Dünya --- Okunma

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