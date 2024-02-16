Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde yön değişti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz haftalarda yaptığı enflasyon raporu sunumunda, “Kredi faizleri hızla yükselirken mevduat faizlerindeki artış daha kademeli gerçekleşmiştir. Ocak ayında TL mevduat faizlerinde sınırlı gerileme gözlenmiştir. Öncü veriler TL mevduat faizlerinin yeniden artmaya başladığına işaret etmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Özellikle geçtiğimiz yılın son aylarında yüzde 50’yi geçen mevduat faizleri ocak ayı itibarıyla düşüşe geçmişti. Hatta bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 40 seviyesinin altına sarkmıştı.

FAİZLERDE YÖN DEĞİŞTİ

Şubat ayının ortalarına doğru gelindiğinde ise mevduat faizlerinde yön değişti. Şu an bankalarda faiz oranı yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi. Peki bankalarda mevduat faizlerindeki yükselişin nedeni ne? Şu anda ortala mevduat faizlerine göre bankada 1 milyon TL parası olanın aylık kazancı ne kadar oldu? Mevduat seçimi yaparken aylık, üç aylık, altı aylık dönemlerden hangisi tercih edilmeli?

MEVDUAT FAİZLERİ NEDEN YÜKSELDİ?

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan (KKM) Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara faiz uygulanmaktadır.

Özellikle KKM'den TL vadeliye geçişlerde belirli oranı tutturunca zorunlu karşılığa ödenecek faiz uygulaması piyasada yeniden mevduat faizlerini artırdı.

ORTALAMA FAİZLER NE KADAR?

Şu anda bankalarda değişmekle birlikte ortalama mevduat faiz oranları yüzde 44-48 bandındadır.

1 MİLYON TL’DEN KAZANÇ NE KADAR?

Şu anda bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin ortalama yüzde 45 faiz oranı ile aylık kazancı 35 bin TL tutarındadır.

BAZI BANKALAR NEDEN DAHA YÜKSEK FAİZ VERİYOR?

Yüzde 50 faiz oranı veren banka var, daha yüksek faiz veren bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturamayan bankalardır. Bu bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturabilmek için daha yüksek faiz oranı veriyorlar.

AYLIK, ÜÇ AYLIK, ALTI AYLIK! HANGİ VADE TERCİH EDİLMELİ?

Bankalar 92-120 gün vade aralığı için daha yüksek fiyat veriyorlar, aynı zamanda Merkez Bankası’na yönelik faiz beklentileri hazirandan sonra bir indirime gidilmesi yönünde. Bu açıdan bakıldığında bu vade aralığında bağlamak mantıklı.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Şu anda politika faizi yüzde 45’ler seviyesinde. Devlet tahvilleri ihracına 3 katlık talep söz konusu oldu. Özel sektör tahvillerine ciddi talepler söz konusu. Merkez Bankası’nın politika faizi şu anda reel faiz oranına getirilmiş durumda.

31 Mart seçimine kadar faiz artırımı beklenmiyor. Ancak enflasyonist döngü kırılamazsa, burada enflasyonu dizginlemek adına Merkez Bankası faiz artırımını kullanabilir.

Faiz en fazla yüzde 47.5 seviyelerine kadar çıkabilir. Politika faizinin yüzde 50 seviyesine geleceğini düşünmüyorum. Yüzde 50’ye gelmeden faiz indirimi döngüsüne başlanacağını düşünüyorum.”

Kaynak: Milliyet