Bilmeyen mağdur oluyor: Evine haciz gelen var

Birçok vatandaş Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi bilmiyor. Peki bu süreçte vatandaşlar nasıl hareket etmeli? Avukat Gizem Gonce, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye anlattı. Gonce konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “UETS, tebligat göndermeye yetkili merciler tarafından muhattaplara gönderilen ve PTT üzerinden de hazırlanan yeni elektronik tebligat sistemine verilen bir isimdir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-tebligatlar (UETS) üzerinden gönderim yapılmakta.

‘VATANDAŞLARIN KULLANMASI ZORUNLU DEĞİL’

Zorunlu olarak bu tebligatı kullanmakta olan kişiler mevcut. Vatandaşların bunu kullanması zorunlu değil, onlar posta yolu ile gelen tebligatları da kullanabilirler. Tebligatların elektronik ortamda yapılması posta ile yapılan tebligatlara göre ulaşım süresini kısaltacağından dolayı yargıdaki aksaklıkların engellenmesi sağlanmaktadır. Elektronik tebligatlar daha kısa sürede ulaşıyor.

‘GÖNDERİM ÜCRETLERİ DAHA UCUZ’

Gönderim ücretleri çok daha ucuz olduğundan dolayı maddi bir rahatlık sağlıyor. Posta ücretleri biraz daha pahalı olabiliyor.

Tebligatların doğru kişiye doğru zamanda tebliğ edilmesi sağlanıyor. Diğer türlü posta yolu ile yapılan tebligatlarda tebliğ olma süreçleri uzuyor. Burada bir zaman kaybı ve tekrar tebligatın gönderilmesine sebep olabiliyor.

‘SİSTEME KAYIT PTT ÜZERİNDEN YAPILIYOR’

E- tebligatların bazı dezavantajları da var. Vatandaşlar UETS’ye başvurmaları sonrasında kendi sistemlerinde UETS aktif hale getiriliyor. Aktif hale getirilmesi için mutlaka PTT’ye başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar telefon numarası, mail adresi veriyorlar. Artık sisteme kayıt yapılıyor. Türk vatandaşları için mutlaka kimlik numaraları gerekiyor. Sisteme kayıtları PTT üzerinden yapılıyor.

‘ZAMANINDA CEVAP VERİLMEZSE BORÇLU OLUYORSUNUZ’

Vatandaşlar telefonlarına gelen mesajları ve bildirdikleri mail adreslerini mutlaka kontrol etmeli. Mesaj ile gelen e-tebligat size yapılmış sayılıyor ve süreniz gönderilen mesaj tarihi itibarıyla başlıyor. Zamanında bir cevap verilmezse, icra takibi ile ödeme emri gönderildiyse borçlu sıfatı ile taraf oluyorsunuz.

‘MAL VARLIĞINA HACİZ KOYULABİLİYOR’

Zamanında itiraz edilmemesinden dolayı mal varlığınıza haciz konulabiliyor. Vatandaşların mağdur olmaması için mutlaka elektronik tebligat adreslerini kontrol etmeleri gerekiyor. Hukukta süreler çok önemli, geciktirildiğinde artık yapılabilecek çok fazla bir durum kalmıyor. Borçlu olmayan kişiler de e-tebligatları kontrol etmemelerinden kaynaklı olarak borcu ödemek zorunda kalabiliyorlar. Hem mail hem de mesaj ile iki taraflı kontrol sağlamalarını öneriyorum.

‘TEBLİGATI KONTROL ETMEDİ, DAVAYI KAYBETTİ’

Elektronik tebligat ile ilgili bir yaşanmış örnek vermek gerekirse, elektronik tebligat kullanan bir müvekkilimiz köy yerinde ikamet ediyor. Elektronik tebligat çok bildiği bir durum değil. Akabinde oğlunun mail adresi ve telefonunu vermesinden dolayı kendisine açılan davada hiçbir tebligattan haberdar olmamış.

Müvekkilimizin yaptırmış olduğu ev sonrasında yan taraftaki komşusu geçit hakkı talebi sebebiyle açıyor. Geçit hakkı talebinde bulunan komşunun açmış olduğu dava her ne kadar müvekkile e-tebligat yolu ile yapılsa da müvekkil telefon numarası ve maile gelmiş olan tebligatı kontrol etmediği için dava sonuca ulaşıyor. Davanın neticesinde geçit hakkı talebinde bulunan davacı tarafın davasının kabulüne karar veriliyor.

Davalı yaptırmış olduğu evin yıkılması karşısında evine gelen yıkım ekibi ile dava sonucunu öğreniyor. Aslında hukuka uygun olarak evi yapmış olsa da geçit hakkı talebinin olması nedeniyle hiçbir yargılamada söz hakkını kullanamadığından dolayı davayı kaybediyor.

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından davalı süreci istinaf mahkemesine taşıdı ancak istinaf mahkemesi bunun usule uygun yapıldığını UETS hesabına gelen her mesajın usulüne uygun olduğu sebebiyle yerel mahkemenin vermiş olduğu yıkım kararını onadı.

VATANDAŞLAR UETS’Yİ NASIL SORGULAYABİLİR?

Vatandaşlar mutlaka PTT üzerinden UETS başvurusu yapabilirler. E- imza ile bunu yapmaları gerekiyor. E-imzası olmayan vatandaşlar e-Devlet şifreleri ile PTT üzerinden başvuru yapabilirler. Elektronik imzanın olup olmadığını nasıl öğrenebilirler? E-devlet üzerinden UYAP vatandaş portalına girerek kişisel bilgiler kısmında e-tebligat bilgilerini sorgulayabilirler. Sorgulandığında eğer çıkıyorsa elektronik tebligatların sisteme tanımlandığını ve mail adreslerinin de sistemde kayıtlı olduğunu UYAP vatandaş portalı üzerinden kişisel bilgiler bölümünden görebilirler.”

Kaynak: Milliyet