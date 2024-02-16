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16 Şub 2024 - 09:09- Gündem G:

Şehir Hastanesi tramvay hattında testler devam ediyor

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Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattında test sürüşleri devam ediyor. Gece yapılan testlerde tramvayın ilerleyişi dikkatle takip edildi.

Şehir Hastanesi tramvay hattında testler devam ediyor
Şehir Hastanesi tramvay hattında testler devam ediyor
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Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattının devreye alınması için son testler yapılıyor. Geçen günlerde ilk elektrikli test yapılmıştı. Hattan aldığı enerji ile ilerleyen tramvayda yolcu yerine kum torbaları konularak deneme yapıldı. Önümüzdeki günlerde açılması planlayan hatta artık son hazırlıklar yapılıyor. Otogar durağından hareket eden tramvay Adnan Menderes Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi istikametine ilerledi. Gece yapılan test sırasında tramvayda bu kez kum torbalarının olmadığı görüldü. Tramvay hatta ilerlerken görevliler duraklarda dikkatle aracın ilerleyişini takip etti.

Şehir Hastanesi tramvay hattında testler devam ediyor

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kocaeli, deprem

16 Şub 2024 - 09:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Emekli - SEHIR HASTANESININ KABA INSAATI BITTIGINDE TRANVAY HATTI YAPILMAYA BASLASAYDI SIMDIYE KADAR VATANDAS SIKINTI YASAMAZDI. HERHALDE BU ISLEMI OTOBUSCULER ODASI ISTEMEMIS OLABILIRMI.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 16 Şubat 09:34
03

İzmitli - @Emekli 02 nolu yoruma cevabı: Kaç kere mahkeme çalışmayı durdurdu ihale iptal edildi tekrar tekrar ihale yapıldı hep itiraz edenler yüzünden sadece atın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 10:03
01

Gerçekler - Çok acil tramvay sayısını arttırın, tıkış tıkış gitmekten bıktık.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 09:19
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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