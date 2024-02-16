Şehir Hastanesi tramvay hattında testler devam ediyor

Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattının devreye alınması için son testler yapılıyor. Geçen günlerde ilk elektrikli test yapılmıştı. Hattan aldığı enerji ile ilerleyen tramvayda yolcu yerine kum torbaları konularak deneme yapıldı. Önümüzdeki günlerde açılması planlayan hatta artık son hazırlıklar yapılıyor. Otogar durağından hareket eden tramvay Adnan Menderes Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi istikametine ilerledi. Gece yapılan test sırasında tramvayda bu kez kum torbalarının olmadığı görüldü. Tramvay hatta ilerlerken görevliler duraklarda dikkatle aracın ilerleyişini takip etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ