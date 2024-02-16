Şehir Hastanesi tramvay hattında testler devam ediyor

Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattının devreye alınması için son testler yapılıyor. Geçen günlerde ilk elektrikli test yapılmıştı. Hattan aldığı enerji ile ilerleyen tramvayda yolcu yerine kum torbaları konularak deneme yapıldı. Önümüzdeki günlerde açılması planlayan hatta artık son hazırlıklar yapılıyor. Otogar durağından hareket eden tramvay Adnan Menderes Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi istikametine ilerledi. Gece yapılan test sırasında tramvayda bu kez kum torbalarının olmadığı görüldü. Tramvay hatta ilerlerken görevliler duraklarda dikkatle aracın ilerleyişini takip etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Emekli - SEHIR HASTANESININ KABA INSAATI BITTIGINDE TRANVAY HATTI YAPILMAYA BASLASAYDI SIMDIYE KADAR VATANDAS SIKINTI YASAMAZDI. HERHALDE BU ISLEMI OTOBUSCULER ODASI ISTEMEMIS OLABILIRMI.
İzmitli - Kaç kere mahkeme çalışmayı durdurdu ihale iptal edildi tekrar tekrar ihale yapıldı hep itiraz edenler yüzünden sadece atın
Gerçekler - Çok acil tramvay sayısını arttırın, tıkış tıkış gitmekten bıktık.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.