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16 Şub 2024 - 09:21- Siyaset G:

MHP’de ilçe başkanı istifa etti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, ilçe başkanlığı görevimden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararı sonrası gazetemize konuşan Yıldırım, sağlık sorunları olduğunu ve seçim çalışmalarına katılamayacağı için istifa ettiğini belirtti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
MHP’de ilçe başkanı istifa etti mask
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HİZMET ETMEYE ÇALIŞTIM

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerini Cumhur İttifakı Başkan Adaylarını destekleyerek geçirecek olan MHP Kocaeli Teşkilatları’nda beklenmedik gelişme yaşandı. MHP Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İlk olarak sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili bir paylaşımda bulunan Yıldırım “14 ay önce tebliğ edilen Darıca ilçe başkanlığı görevimi ülkücü irade ve şuuruyla bugüne kadar elimden geldiğinden fazla şekilde hizmet etmeye çalıştım.

HER ŞEKİLDE HER ZAMAN YANINDAYIM

Yüzyılın seçiminde liderimiz Devlet Bahçeli’ye verdiğimiz sözü en iyi şekilde yerine getirerek tamamladık. Liderimin ve teşkilatlarımın emrindeyim. Cumhur ittifakı olarak gireceğimiz yerel seçimlerde işlerim ve aile sebeplerinden dolayı görevimi yeni gelecek dava arkadaşıma teslim etmek üzere bırakma kararı almış bulunmaktayım. Yeni gelecek dava arkadaşımın her zaman her şekilde yanındayım. Bu süreçte yanımda olan ve görev yaptığım her dava arkadaşıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAZLIK YOK İDDİA DOĞRU DEĞİL

İstifasına ilişkin açıklamanın ardından MHP Darıca Meclis Üyeliği Aday Listesi hazırlanırken İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş anlaşmazlık yaşadığı ve bundan dolayı istifa ettiği iddiaları gündeme gelen Mustafa Yıldırım gazetemize konuştu. Yıldırım “İl Başkanım Murat Nuri Demirbaş bilgisinde, sağlık sorunlarım nedeniyle daha iyi çalışacak bir arkadaşıma görevi devredeceğim. Meclis üyeliği aday listesi konusunda bir anlaşmazlık yok, iddia doğru değil.

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok, liderimiz hiçbir şey istememiş biz nasıl bir şey isteyebiliriz. Sağlık sorunum sebebiyle yerel seçim sürecinde iyi bir çalışma dönemi geçirmem pek mümkün değil. Murat başkanıma durumu bildirdim ve ayrıldım. Bu bir bayrak yarışı, görevi başka bir arkadaşıma devredeceğim. Sağlık sorunuma ilişkin inceleme süreci devam ediyor, ne çıkacağı da henüz belli değil” dedi.

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16 Şub 2024 - 09:21 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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