Kocaeli’nin sanayi dönüşümü kaleme alındı

TARİHTEN GELECEĞE PROJEKSİYON

Türkiye sanayisinin kalbinin attığı yer olarak ülke genelinde anılan ilimizin sanayi tarihi ve gelecek hedefleri yazıya döküldü. İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Kocaeli’nin sanayi dönüşümü, farklı kaynaklardan belgeleriyle kitaplaştırıldı. “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kocaeli ve Sanayisi” isimli kitabı, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın ile Şube Müdürü Muzaffer Karakuş hazırladı. Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak Cumhuriyet döneminde Kocaeli’de hayata geçirilen tüm sanayi atılımlarının anlatıldığı kitapta teknoloji alanında ilimizde görev yapan tüm kurumların önemli faaliyetlerine de değinildi. Kocaeli’nin organize sanayi bölge, endüstri bölge ve liman kapasitelerinin de paylaşıldığı kitapta devlet kurumları tarafından yürütülen sanayi hamleleri de yer aldı.

KİLOMETRE TAŞLARI ANLATILIYOR

İlimizdeki üniversitelerin faaliyetleri, büyük sanayi kuruluşlarının işlevleri, Teknopark ve TÜBİTAK çalışmalarının aktarıldığı kitapta ayrıca kültürel zenginliğimiz olan coğrafi işaretli ürünler de sıralandı. Söz konusu çalışmayla ilgili fikirlerini önsözde paylaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bu kitap sadece bir tarih çalışması değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında Kocaeli’nin nasıl bir dönüşüm geçirdiğinin tanığıdır” dedi. Eserin diğer önsöz yazarı olan İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın, “Bu kitap, Kocaeli’nin tarihini derinlemesine inceleyerek, ilin geçmişteki kilometre taşlarını ve bu adımların günümüz başarısına nasıl katkı sağladığını aydınlatıyor.” ifadesinde bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ