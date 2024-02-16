Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 16 Şubat Cuma Kocaeli Altın Fiyatları)

Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 16 Şubat Cuma ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ ALIŞ SATIŞ 22 AYAR BİLEZİK 1.838 1.983 14 AYAR 1.150 1.950 ATA LİRA 13.520 14.070 ÇEYREK ALTIN 3.300 3.470 YARIM ALTIN 6.600 6.940 ZİYNET ALTIN 13.200 13.880 REŞAT 5'Lİ 65.600 71.600 22 AYAR YARIM GR 920 1.005

Kaynak: Haber Merkezi