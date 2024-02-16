Almak isteyenler elinizi çabuk tutun! Büyük zam geliyor...

Bloomberg'ten Hande Berktan'ın haberine göre, Türkiye'deki bilgisayar pazarı, geçtiğimiz yıl sağlanan yüksek büyümenin ardından bu yıl seçim sonrası ilave mali sıkılaştırma tedbirleriyle yaklaşık yüzde 10 civarında bir daralma yaşayabilir.

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yaklaşık yüzde 25 civarında fiyat artışı beklentisi olduğunu ifade etti.

Amerikan bilgisayar, yazıcı ve baskı sistemleriyle donanım üreticisi HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündem Teknoloji programına katılan Urçar, dünya genelinde kişisel bilgisayar pazarının yüzde 14 küçüldüğünü ancak Türkiye'de sektörün büyüdüğünü belirtti.

YAZICI FİYATLARI SABİT KALACAK

Fiyat eğilimlerine değinen Serdar Urçar, yapay zeka trendinin büyük bir etkisi olduğunu vurguladı. Üretken yapay zekanın kişisel bilgisayarlarda önemli bir büyüme sağlayacağını öngördüklerini belirtti. Ancak, geçen yılki büyümenin üstüne bu yıl seçim sonrası ilave mali sıkılaştırma tedbirleri nedeniyle pazarda yüzde 5 ile yüzde 10 arası bir daralma beklediklerini dile getirdi. Yazıcı tarafında ise fiyatların daha sabit kalmasını beklediklerini ifade etti.

YÜZDE 25 ZAM BEKLENTİSİ

Urçar, bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yaklaşık yüzde 25 civarında fiyat artışı beklentisi olduğunu söyledi. Yapay zeka odaklı çalışmalarının devam ettiğini ve yazıcı tarafında ise fiyatların sabit kalmasını öngördüklerini belirtti.

Kaynak: Bloomberg