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16 Şub 2024 - 09:32- Ekonomi G:

Bilgisayar fiyatlarına gelecek zammı açıkladı

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Her gün birçok ürüne zam haberi gelirken bir haberde bilgisayar fiyatlarına yönelik geldi.

Bilgisayar fiyatlarına gelecek zammı açıkladı mask
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HP TR. Genel Müdürü Serdar Urçar, dünyada kişisel bilgisayar pazarı yüzde 14 küçülürken Türkiye’de büyüdüğünü söyledi. Urçar bu yıl bilgisayarlarda yüzde 25 civarı artış beklediklerini açıkladı.

Gündem Teknoloji programına katılan Amerikan bilgisayar, yazıcı ve baskı sistemleriyle donanım üreticisi HP TR. Genel Müdürü Serdar Urçar, pazara dair “Globalde bilgisayar pazarı 225 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de 2.5 milyar dolarlık kişisel bilgisayar pazarı var ve adet olarak 3 milyon adede ulaştık.” Dedi.

OYUN BİLGİSAYARI SATIŞINDA ARTIŞ

Urçar sektöre dair dünyada kişisel bilgisayar pazarı yüzde 14 küçülürken Türkiye’de sektör büyüdüğünü tüketici bilgisayar pazarı yüzde 36, kurumsal bilgisayarlarda pazarın büyümesi yüzde 16 olduğunu söyledi. HP’nin yüzde 164 büyüme yakaladığını bunun da oyun bilgisayarı kategorisinden geldiğini söyledi.

YÜZDE 25 ZAM

Serdar Urçar “Bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yüzde 25 civarı fiyat artışı bekleniyor. Yapay zeka misyonumuz var. Yazıcı tarafında ise fiyatlarda yüksek artış beklemiyoruz. Fiyatlar sabit kalacaktır.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Patronlardünyası

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16 Şub 2024 - 09:32 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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