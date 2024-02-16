İzmit Adayı Aktan projelerini duyurdu

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde, DEVA Partisi’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan, görev için vatandaştan oy talep ediyor. Aktan, adaylığının ilan edilmesinin ardından İzmit sokaklarında sahaya inerek seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerin ana hatlarını duyurdu. Ercan Aktan, projelerinin ana hatlarını ‘İnsan odaklı ve eşitlikçi kentlerde yaşayacağız’, ‘Çevre ve kültür dostu şehircilikle hayat kalitesini arttıracağız’, ‘Geleceğin şehirlerini kuracağız’ ve ‘Ulaşım sorununu çözeceğiz’ başlıkları altında vatandaşlara açıkladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.