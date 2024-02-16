Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
16 Şub 2024 - 09:53- Gündem G:

Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin cazibe merkezi olmaya devam eden şehrin en gözde ilçesi Başiskele’de  kente değer katacak yeni sosyal ve kültürel alanlar yapılmaya devam ediyor.

Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’de birçok düğün ve etkinliğe ev sahipliği yapan Başiskele’ye yeni ve modern bir kültür merkezi daha kazandırılıyor. Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Yuvacık Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmaları sürüyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün eski yerleşkesinde inşa edilen binanın kaba inşaatı tamamlanırken, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği projenin ince işçiliği de tüm hızıyla devam ediyor.

3 BİN 700 METREKARELİK SOSYAL ALAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yaklaşık 3 bin 700 metrekare alanda, bin 500 metrekare taban alanı üzerine inşa edilen Başiskele’nin yeni yaşam merkezinin modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye değer katması hedefleniyor. Sosyal ve kültürel alanda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni kültür merkezinde 550 kişilik düğün salonu, 300 metrekare teras, fuaye alanı ve otopark alanları yer alacak.

ÇALIŞMALAR TAKVİME UYGUN GİDİYOR

Çevre dostu malzemeler ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılan proje tamamlandığında şehrin modern ve çeşitlendirilmiş birçok kültürel merkeze olan ihtiyaç karşılamış olacak. Çalışmaların belirlenen takvime uygun gittiği Yuvacık Kültür Merkezi inşaatının en kısa zamanda tamamlanması planlanırken, eşsiz manzarasıyla kent sakinleri için yeni bir buluşma noktası olacak.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, sosyal, yeni, Büyükşehir, Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim" mask
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim"
Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet" mask
Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet"
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım mask
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım
Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi mask
Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi
Başiskeleli minik kitapseverlerin İstanbul turu mask
Başiskeleli minik kitapseverlerin İstanbul turu
Başiskele'de öğrencilerin yeni gözdesi: Kitaphane mask
Başiskele'de öğrencilerin yeni gözdesi: Kitaphane
Başiskele’den Bursa’ya kültür turu mask
Başiskele’den Bursa’ya kültür turu
"Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" büyüyor mask
"Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" büyüyor
Başkan Özlü: Büyüklerimiz bizim baş tacımız mask
Başkan Özlü: Büyüklerimiz bizim baş tacımız
Başkan Özlü: Hayallerimiz tek tek gerçeğe dönüşüyor mask
Başkan Özlü: Hayallerimiz tek tek gerçeğe dönüşüyor

16 Şub 2024 - 09:53 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.944.749 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor mask
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor
Şifa dağıtacak termal tesiste hummalı çalışma mask
Şifa dağıtacak termal tesiste hummalı çalışma
Büyükşehir personeline doğrudan temin ve şartname eğitimi mask
Büyükşehir personeline doğrudan temin ve şartname eğitimi
Malatya'da deprem mask
Malatya'da deprem
Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bırakıyor mask
Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bırakıyor
Cemevinde iftar programı mask
Cemevinde iftar programı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL