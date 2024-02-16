Aday krizi büyüdü, CHP’de son iki ayda 500 kişi istifa etti

CHP’nin seçime kısa bir zaman kalmasına rağmen Gebze’de belediye başkan adayı göstermemesini köşe yazısına taşıyan Barış Yarkadaş, Gebze ilçe örgütünde fotoğraf krizinin büyüdüğünü ve ilçe başkanı Gökhan Orhan’ın “3 bin 800 üyemiz vardı. Son iki ayda 500 kişi istifa etti. Genel Merkez'deki bazı arkadaşlarımız bunlarla uğraşmak yerine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafıyla uğraşıyor.” Dediğini aktardı.

İşte o yazı

Yerel seçimlere yaklaşık 45 gün kaldı.

Ana muhalefet partisi CHP geride kalan pazartesi günü adaylarının yüzde 99’unu açıkladı. Parti Meclisi (PM) 330 seçim bölgesi ile ilgili olarak Genel Başkan Özgür Özel’e ‘’redakte’’ ve ‘‘atama yetkisi’’ verdi.

CHP’den gelen ‘’Adaylar Listesi’’ni incelerken Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ne herhangi bir adayın atanmadığını fark ettim.

Bunun üzerine CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı aradım ve “Başkan sizin ilçeye neden aday atanmadı? Ben Ensar Öğüt’ün atanmasını bekliyordum. Partide öyle konuşuluyordu’’ dedim.

CHP’li Orhan bu sözlerim üzerine “Barış Bey, biz aday atama ile değil, 7. Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ile meşgulüz’’ dedi.

BU NASIL BİR ANLAYIŞ?

Gökhan Orhan’ın ‘’ironi’’ ile dile getirdiği sözler üzerine “Nasıl yani?” tepkisini gösterdim.

Başkan Orhan anlatmaya başladı:

“Barış Bey, siz de biliyorsunuz ki Gebze bizim açımızdan en zor seçim bölgelerinden biridir. Aylardır buraya bir aday atanması için uğraşıyoruz. AKP 50 bin oy önümüzde. Birçok arkadaşımızın adaylık için ismi geçti. Genel Merkez'imiz, önce Milletvekilimiz Nail Çiler’i atadı. Ancak Nail Bey, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. Sonra başka isimler gündeme geldi. Bunlardan biri de sizin ifade ettiğiniz eski vekilimiz Ensar Öğüt’tü. Bölgede Kars, Ardahan, Göle nüfusu da ağırlıklı olduğu için Ardahanlı Ensar Bey üzerinde büyük bir mutabakat gerçekleşti. Bunu Genel Merkez'imize de ilettik. Ancak sanırım Ensar Bey’in yazdığı bir kitap aday yapılmasına engel oldu.”

Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ın bahsettiği kitap “Ensar Öğüt’ün kaleme aldığı ‘’Kureşan Aşireti’’ adlı çalışma…

Öğüt, o kitapta CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ailesinin soyağacını ayrıntılı biçimde anlatıyor.

O GÜN ÜSTÜNDE DURMAMIŞLAR AMA…

Gökhan Orhan, konuştukça daha da ilginçleşen durumu anlatmaya şöyle devam etti:

“Biz Ensar Bey’in ismini Genel Merkez'e götürünce Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ensar Bey’in kitabını hatırlattı ve 'Bizden tek satır bile bahsedilmiyor’ dedi. O gün çok üstünde durmadık ama Ensar Bey’in bizim isteğimize rağmen aday yapılmadığını görünce o sözlerin boşa söylenmediğini gördük.”

FOTOĞRAFTAN RAHATSIZ OLMUŞLAR

Gökhan Orhan bunları anlatırken ben konuşmamızın başına dönerek, “Kılıçdaroğlu fotoğrafı meselesi nedir?” diye sordum.

Orhan şunları anlattı:

“Gebze’de hâlâ belediye başkan adayımız yok. Bizde ise Ensar Bey’in yanı sıra, Barış Tatoğlu, Hatem Soysal ve Dr. Mustafa Anaç isimli aday adaylarımız var. Atanıp atanmayacağını da bilmiyoruz. İYİ Parti burada bir aday çıkardı. Halk, bizim aday çıkarmamızı da istiyor ve ısrar ediyor. Parti binasına gelen üyelerimiz bana tepki gösteriyor ve ‘Neden aday çıkarmıyorsunuz?’ diyor. Verecek bir cevabımız yok. Çünkü cevabı biz de bilmiyoruz. Tabii bu yüzden birçok spekülasyon da çıkmaya başladı. Bunların önünü kesemiyoruz. 3 bin 800 üyemiz vardı. Son iki ayda 500 kişi istifa etti. Genel Merkez'deki bazı arkadaşlarımız bunlarla uğraşmak yerine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafıyla uğraşıyor.”

CHP’li Başkan sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Önceki gün PM Üyesi ve Gökan Zeybek’in Yardımcısı Ecevit Keleş beni arayarak ‘İlçe binasındaki Kılıçdaroğlu fotoğraflarını kaldır’ dedi. Kendisine bunun nedenini sordum. Tatmin edici bir yanıt veremedi. Fotoğrafları kaldırmayacağımı, ilçe binasında sadece Kılıçdaroğlu’nun değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Genel Merkez'den gönderilen fotoğraflarının yer aldığını belirttim. Üstelik o fotoğraflar Adalet Yürüyüşü’nde çekilmiş. Diğeri ise benim makam odamda asılı. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez'deki ziyaretimden bir kare… Bu fotoğrafların neyinden rahatsız oldular anlamadım...”

Gökhan Orhan’ın anlattıklarını dinledikçe göğsümün sıkıştığını, içimin karardığını hissettim…

‘’İŞİMİZ GÜCÜMÜZ…’’

Bir parti düşünün ki kendisine “İşimiz Gücümüz Kocaeli’’ sloganını seçmiş ama henüz aday bile atayamadığı bir ilçede “işi gücü’’ bırakıp önceki Genel Başkanı'nın fotoğrafının kaldırılmasının peşine düşmüş…

Gökhan Orhan’ı dinleyince “Kılıçdaroğlu niye sahaya çıkmıyor?” diyen ‘’Değişimciler’’ geldi aklıma…

Siz Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsanız bırakın sahaya çıkmayı CHP Genel Merkezi’nin önünden geçer misiniz?

Kaynak: Haber Merkezi