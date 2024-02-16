Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 16 Şubat 2024 Cuma günü Kocaeli’nin Kandıra, Kartepe, Başiskele, İzmit, Karamürsel, Darıca ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|56532
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BOZBURUN, İNCECİK
|BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|16.02.2024
|09:00
|15:30
|56648
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|19 MAYIS CD., DEMOKRASİ CD., ILIM, İLİM CD., MODA SK., NAMLI SK., NEYZEN SK., OSMAN GAZİ. CD., RÜYA SK., YASA, YASA SK.
|16.02.2024
|11:00
|15:00
|56732
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK
|BOSTAN, BÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KURTULUŞ CD., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK, YAPRAK SK.
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|56761
|KOCAELİ
|KANDIRA
|SEYITALILER, SEYİTALİLER
|SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|56763
|KOCAELİ
|İZMİT
|SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ŞAHİNLER, ÜĞÜMCE
|ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|56775
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|FATIH, FATİH
|BAG, BALÖZÜ SK., CANSU SK., CEVIZ, ÇAM SK., ÇAVUŞ SK., DÜZENLI, ELMA SK., FIRDEVS, FİRDEVS SK., GÜRSEL, HACI MAHMUT CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., KALKAN SK., KARLIDERE, KARLIDERE SK., KASIMOĞLU SK., KINALI, KULOGLU, KULOĞLU SK., LAL SK., NAR, NAR SK., ORTANCA SK., SANAT, SEYİR SK., TINAZTEPE CD., ZEYTINLIK SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK.
|16.02.2024
|13:00
|17:00
|56776
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|FATIH, FATİH
|BAGLI, BAĞLI SK., ÇAM, DIYAR, DİYAR SK., GÖK SK., HABER SK., HÜDA, HÜDA SK., ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., KARAYEMİŞ SK., KELEBEK SK., KORKMAZ SK., KUSBURNU, KUŞBURNU SK., LADEN SK., MAVI, MEVLANAM CD., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SÜRMELİ SK., ŞAL SK., TINAZTEPE, ZAKKUM SK.
|16.02.2024
|13:00
|17:00
|56778
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ
|HABİLOĞLU SK., NAZIF OKUMUS, NAZİF OKUMUŞ CD., YONCALI
|16.02.2024
|11:15
|17:30
|56779
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER
|ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK.
|16.02.2024
|11:00
|17:30
|56808
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, 4.07.2021
|101., 101. CD., 107. CD., 1115. SK., 1134. SK., 201. CD., 2107. SK., 2118. SK., AYAN SK., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ERTUĞRULGAZİ SK., EZGİ SK., GÖKTÜRK SK., TEPEBAŞI SK., ZEYTİNLİK CD.
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|56811
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|TEĞMEN SK., UZUN YOL SK., YENI, YENİ SK.
|16.02.2024
|09:00
|13:00
|56813
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, NUSRETİYE
|GÜMÜSÇÜ, SERT SK., SEVİL SK., ŞİRİNYOL SK.
|16.02.2024
|13:00
|17:00
|56817
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK.
|16.02.2024
|09:00
|13:00
|56829
|KOCAELİ
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|CANAN SK., DUMAN SK., EFEK SK., ERTAÇ SK., GÜRAL, GÜRAL SK., NEFER SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK.
|16.02.2024
|09:00
|12:00
|56830
|KOCAELİ
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AKAN SK., AKÇA SK., AKÇAY SK., AKGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYHAN SK., BALKIZ, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANDAN, CANDAN SK., ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN, DURMUS, ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERMİŞ SK., ERSİN SK., EZBER SK., FANİ SK., FERASET SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KARANFIL, KAYIN SK., KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., OKTAY SK., OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SEYMA, ŞELALE SK., ŞEYMA SK., TOROS SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜRBE SK., ULUBEY SK.
|16.02.2024
|09:00
|12:00
Kaynak: HABER MERKEZİ
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