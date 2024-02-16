İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı

AKGÜN MAZBATASINI ALDI
İMO Kocaeli Şubesi 14. Dönem Genel Kurulu 10-11 Şubat tarihlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleşti. Mevcut Şube Başkanı Ali Akgün, tek başkan adayı olarak seçime girdi ve 401 oy alarak seçilmiş başkan oldu. Akgün, başkanlık mazbatasını 15 Şubat Perşembe günü Kocaeli Adliyesi Komisyon Başkanı Muhiddin Paça’dan aldı. Mazbata sonrasında Akgün ve yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımı yapıldı.
GÖREV DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİ
İMO 14. Dönem Şube Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Başkan: Ali Akgün, sekreter üye: Behra Sayan Erşan, sayman üye: Serkan Akyıldız, asil yönetim kurulu üyeleri: Şerafettin Vural, Önder Yalçınkaya, Halis Furkan Kocakulak, Nebi Suna oldu. Yedek yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Üye: İsmail Yaruk Fatih Gümüş, Hüseyin Aygül, Rabia Gümüş, Cantuğ Akyıldız, Hasan Şatıroğlu, İlker Alpaydın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.