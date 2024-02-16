Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı

ABONE OL Google News Sayfamız

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı seçilen Ali Akgün mazbatasını Kocaeli Adliyesi Komisyon Başkanı Muhiddin Paça’dan teslim aldı. Akgün toplantı sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi ve görev dağılımı yapıldı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı mask
İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı
İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AKGÜN MAZBATASINI ALDI

İMO Kocaeli Şubesi 14. Dönem Genel Kurulu 10-11 Şubat tarihlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleşti.  Mevcut Şube Başkanı Ali Akgün, tek başkan adayı olarak seçime girdi ve 401 oy alarak seçilmiş başkan oldu. Akgün, başkanlık mazbatasını 15 Şubat Perşembe günü Kocaeli Adliyesi Komisyon Başkanı Muhiddin Paça’dan aldı. Mazbata sonrasında Akgün ve yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımı yapıldı.

 

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı

GÖREV DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİ

İMO 14. Dönem Şube Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Başkan: Ali Akgün, sekreter üye: Behra Sayan Erşan, sayman üye: Serkan Akyıldız, asil yönetim kurulu üyeleri: Şerafettin Vural, Önder Yalçınkaya, Halis Furkan Kocakulak, Nebi Suna oldu. Yedek yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Üye: İsmail Yaruk Fatih Gümüş, Hüseyin Aygül, Rabia Gümüş, Cantuğ Akyıldız, Hasan Şatıroğlu, İlker Alpaydın. 

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı

# başkan, Kocaeli

16 Şub 2024 - 10:05 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.944.749 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı mask
İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün mazbatasını aldı
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor mask
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor
Şifa dağıtacak termal tesiste hummalı çalışma mask
Şifa dağıtacak termal tesiste hummalı çalışma
Büyükşehir personeline doğrudan temin ve şartname eğitimi mask
Büyükşehir personeline doğrudan temin ve şartname eğitimi
Malatya'da deprem mask
Malatya'da deprem
Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bırakıyor mask
Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bırakıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL