Altın yatırımcısının gözü bu haberde! Düşmeye devam edecek mi?

Altın, ons başına 2.000 dolar civarında sabitlendi, ancak güçlü ABD enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını piyasanın beklediğinden çok daha sonra düşürmeye başlayabileceği korkularını körüklemesiyle üst üste ikinci hafta da düşmeye hazırlanıyor.

İSTİHDAM VERİSİ DE AYNI YÖNDE

Haftalık işsizlik başvuruları rakamları da ABD'de işgücü piyasasının dirençli olduğuna işaret etti.

ALTINA YÜKSELİŞ GETİREN VERİ

Bu arada, beklenenden zayıf gelen ABD perakende satış verilerinin dolar ve Hazine getirilerinde satışlara yol açmasıyla altın yüzde 0,6 yükseldi.

ABD'de perakende satışlar Ocak 2024'te aylık bazda yüzde 0,8 küçülerek Aralık ayındaki aşağı yönlü revize edilen yüzde 0,4'lük artışın tersine döndü. Veri yüzde 0,1'lik düşüş yönündeki piyasa tahminlerinden daha zayıf oldu.

GÖZLER O VERİDE

Yatırımcılar şimdi daha fazla yönlendirme için ABD üretici enflasyonu rakamlarına bakıyor.

İKİ FED ÜYESİNDEN İKİ AYRI AÇIKLAMA

Para politikası cephesinde, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bu hafta yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedilmesine rağmen, devam eden riskler nedeniyle faiz indirimi çağrısında bulunmaya hazır olmadığını söyledi.

Öte yandan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının faizleri düşürmeden önce çok uzun süre beklemekten kaçınması gerektiğini söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle yurt içinde piyasalarda gram altının bugünkü alış fiyatı 1985,14 TL, satış fiyatı 1985,47 TL oldu.

Kaynak: CNNTURK Finans