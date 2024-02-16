Kocaelispor’a yine ceza! PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Disiplin Kurulu, haftalık cezaları açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Boluspor- Kocaelispor müsabakasında yeşil-siyahlı taraftarların, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 42 bin TL para cezası verdi.

Kaynak: Haber Merkezi