İcralık araç nasıl satın alınır?

İcralık araçlar yarı fiyatına satılıyor. İsteyenler ihaleden önce otoparkta görebiliyor. Avukat Zafer İşeri detayları şu ifadelerle aktardı;
NASIL SATIN ALINIR?
Adalet Bakanlığı’nın kurmuş olduğu UYAP sitesine girerek, sitede satışa konulan araçları görebilirsiniz. Kişiler e-devlet şifresiyle elektronik ya da mobil imzalarıyla bu siteye giriş yapabilecekler.
MARKA VE MODEL SEÇİLİYOR
Kullanıcı, vatandaşımız taşıt ilanını seçerek buradan dilediği taşıt türünü seçebilir. Arazi aracı olabilir, kamyon olabilir… Biz burada otomobil örneğiyle ilerleyelim. Almak istediği aracın markasını modelini seçerek ihaleye girebilir.
Geçmiş hasarlı sigorta kayıtlarında hasarın olmadığı ifade ediliyor. İsteyenler araçları ihaleden önce otoparkta görebiliyor.
Kaynak: CNNTURK
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.