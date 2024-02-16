16 Şub 2024 - 10:12 - Türkiye

İcralık araç nasıl satın alınır?

Araç fiyatlarının son dönemde artmasıyla alım zorlaştı. Ancak uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler için icradan ihaleyle satılan araçlar bir seçenek oluyor. Değerinin yarısına satılan araçlar nasıl alınabiliyor? Detayları Buse Öztürk ve Özcan Karaçam, Avukat Zafer İşeri’ye sordu.