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İcralık araç nasıl satın alınır?

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Araç fiyatlarının son dönemde artmasıyla alım zorlaştı. Ancak uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler için icradan ihaleyle satılan araçlar bir seçenek oluyor. Değerinin yarısına satılan araçlar nasıl alınabiliyor? Detayları Buse Öztürk ve Özcan Karaçam, Avukat Zafer İşeri’ye sordu.

İcralık araç nasıl satın alınır? mask
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İcralık araçlar yarı fiyatına satılıyor. İsteyenler ihaleden önce otoparkta görebiliyor. Avukat Zafer İşeri detayları şu ifadelerle aktardı;

NASIL SATIN ALINIR?

Adalet Bakanlığı’nın kurmuş olduğu UYAP sitesine girerek, sitede satışa konulan araçları görebilirsiniz. Kişiler e-devlet şifresiyle elektronik ya da mobil imzalarıyla bu siteye giriş yapabilecekler.

MARKA VE MODEL SEÇİLİYOR

Kullanıcı, vatandaşımız taşıt ilanını seçerek buradan dilediği taşıt türünü seçebilir. Arazi aracı olabilir, kamyon olabilir… Biz burada otomobil örneğiyle ilerleyelim. Almak istediği aracın markasını modelini seçerek ihaleye girebilir.

Geçmiş hasarlı sigorta kayıtlarında hasarın olmadığı ifade ediliyor. İsteyenler araçları ihaleden önce otoparkta görebiliyor.

Kaynak: CNNTURK

# icralık araç, Adalet Bakanlığı, UYAP, ifade

16 Şub 2024 - 10:12 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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