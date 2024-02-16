Atık pillerinizi getirin çevreyi koruyun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak için öncelikle atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, türlerine göre kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanılmasına önem veriyor. Geri kazanımın hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük bir değer oluşturduğu gerçeğinden yola çıkan Büyükşehir, 18 Şubat Pazar günü atık pillerinizi getirmeniz için sizi davet ediyor. Dünya Atık Pil Gününde Sembol AVM’nin zemin katında 13.00-19.00 saatleri arasında kurulacak stantlara atık pillerinizi getirerek hem çevreyi koruyabilir hem de ekonomiye katkıda bulunabilirsiniz.

HEDEF FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Kocaeli genelinde atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanımı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması için 2008 yılından bu yana Büyükşehir koordinasyonunda ilçe belediyeleri ve Bakanlıktan çevre izin/lisanslı işleme tesisiyle işbirliği içerisinde sürdürülüyor. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmalarında; özellikle okullarda eğitim ve bilinçlendirme seminerleri yapılarak kampanyalar düzenleniyor, farkındalık oluşturmak maksadıyla etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir hafta sonunda gerçekleşecek atık pil toplama etkinliğinde yine vatandaşlar arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

DÜNYA ATIK PİL GÜNÜ

Her yıl 18 Şubat tarihi “Dünya Atık Pil Günü” olarak kutlanıyor. Piller, günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazda enerji kaynağı olarak yer alıyor. Kullanılmış pillerin çöpe atılması halinde, içerisindeki kimyasallar toprak ve suya karışarak çevreye ve insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Atık pillerin geri dönüştürülmesi ise hem çevreyi korumak hem de doğal kaynakları korumak için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, 18 Şubat Dünya Atık Pil Günü’nde Sembol AVM ve çevre izin/lisanslı atık işleme tesisi Exitcom Recyling ile iş birliği içerisinde düzenlenecek etkinlikle çevre bilincini artırmak ve atık pil geri dönüşümüne katkıda bulunmak amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe katılmaya ve atık pillerini getirmeye davet ediyor.