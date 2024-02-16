D-100’de seyir halinde alev alev yandı

Yangın, gece saatlerinde D100 Karayolu İstanbul istikameti Gebze ilçesi Beylikbağı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S idaresindeki 03 AEF 125 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından yanma meydana geldi. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak uzaklaştı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Alevler söndürülürken aracın motor kısmı komple yandı.
Olay sebebiyle yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.